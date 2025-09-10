İktidarın gözde yazarı açık açık uyardı! "CHP'ye yapılanlar yarın başka partilere yapılır"

CHP İstanbul İl Başkanlığı’na kayyum olarak atanan Gürsel Tekin, binaya binlerce polisle geldi. İçeride bulunan partililere biber gazı sıkıldı, onlarca kişi fenalaştı. Müdahale milletvekillerine de yöneldi. CHP’li vekiller Mahmut Tanal ve Servet Mullaoğlu hastaneye kaldırıldı.

Olaylar üzerine CHP, il başkanlığını resmî olarak Bahçelievler’e taşıdı. Sarıyer'deki eski bina ise CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in çalışma ofisi ilan edildi. Buna rağmen Tekin yeniden binaya gelip yalnızca belirlediği kişilerin içeri alınmasını istedi.

AKP içinden verdiği kulislerin sekmeden doğru çıkması ile tanınan Abdülkadir Selvi, CHP'nin binasına biber gazlı polis baskınına tepki gösterdi.

Selvi Hürriyet'teki yazısında şunları kaydetti:

"Gürsel Tekin’in CHP İstanbul İl binasına girişi sırasında yaşanan gerginlikleri biliyorsunuz. Gürsel Tekin’e hakaret eden, su şişesi fırlatan, aleyhinde slogan atanlar oldu. İl başkanının odasına barikat kurulması ise unutulacak gibi değildi.

Gürsel Tekin’le ilgili mahkeme kararının uygulanmasında yadırganacak bir şey yoktur. Eğer bir devlet mahkeme kararını uygulatamıyorsa o zaman dükkânı kapatın gidin. Ancak il binasının girişinde gaz sıkılması doğru olmadı. Orası bir siyasi partinin temsilciliği. Bir terör yuvası değil. Ana muhalefet partisinin İstanbul il başkanlığı.

Siyasi partilerimizi korumazsak bugün CHP’ye olur yarın başka partilere. Bunlar doğru şeyler değil."