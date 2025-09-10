İktidarın gözde yazarı açık açık uyardı! "CHP'ye yapılanlar yarın başka partilere yapılır"

İktidarın gözde yazarı açık açık uyardı! "CHP'ye yapılanlar yarın başka partilere yapılır"
Yayınlanma:
AKP iktidarının en gözde yazarlarından Abdülkadir Selvi, CHP'nin İstanbul Sarıyer'deki binasına biber gazlı polis baskınına sert tepki gösterdi. Selvi, "Siyasi partilerimizi korumazsak bugün CHP’ye olur yarın başka partilere. Bunlar doğru şeyler değil" dedi.

CHP İstanbul İl Başkanlığı’na kayyum olarak atanan Gürsel Tekin, binaya binlerce polisle geldi. İçeride bulunan partililere biber gazı sıkıldı, onlarca kişi fenalaştı. Müdahale milletvekillerine de yöneldi. CHP’li vekiller Mahmut Tanal ve Servet Mullaoğlu hastaneye kaldırıldı.

Olaylar üzerine CHP, il başkanlığını resmî olarak Bahçelievler’e taşıdı. Sarıyer'deki eski bina ise CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in çalışma ofisi ilan edildi. Buna rağmen Tekin yeniden binaya gelip yalnızca belirlediği kişilerin içeri alınmasını istedi.

AKP içinden verdiği kulislerin sekmeden doğru çıkması ile tanınan Abdülkadir Selvi, CHP'nin binasına biber gazlı polis baskınına tepki gösterdi.

Selvi Hürriyet'teki yazısında şunları kaydetti:

"Gürsel Tekin’in CHP İstanbul İl binasına girişi sırasında yaşanan gerginlikleri biliyorsunuz. Gürsel Tekin’e hakaret eden, su şişesi fırlatan, aleyhinde slogan atanlar oldu. İl başkanının odasına barikat kurulması ise unutulacak gibi değildi.

Gürsel Tekin’le ilgili mahkeme kararının uygulanmasında yadırganacak bir şey yoktur. Eğer bir devlet mahkeme kararını uygulatamıyorsa o zaman dükkânı kapatın gidin. Ancak il binasının girişinde gaz sıkılması doğru olmadı. Orası bir siyasi partinin temsilciliği. Bir terör yuvası değil. Ana muhalefet partisinin İstanbul il başkanlığı.

Siyasi partilerimizi korumazsak bugün CHP’ye olur yarın başka partilere. Bunlar doğru şeyler değil."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

18 yaşında aylık 1.4 milyon dolar kazanıyor: 7 yaşında öğrendiği sistemle milyoner oldu
7 yaşında öğrendiği sistemle milyoner oldu
18 yaşında aylık 1.4 milyon dolar kazanıyor
Yeni Sağlık Bakanı bir anda yere yığıldı başını kürsüye çarptı: Kimse ne olduğunu anlayamadı
iPhone 17 resmen tanıtıldı: İşte Türkiye fiyatları
Türkiye'den 124 ülkeye 300 ton ihraç edildi: 2 milyar 349 milyon gelir getirdi
2 milyar 349 milyon gelir getirdi
Türkiye'den 124 ülkeye 300 ton ihraç edildi
Uyarılar bu sefer İstanbul'un 20 ilçesi için geldi: Önleminizi alın
Altında 6 bin 500 seviyesi için net tarih geldi
Altında 6 bin 500 seviyesi için net tarih geldi
Emekli promosyonları güncellendi: 30 bin TL veriliyor!
Emekli promosyonları güncellendi: 30 bin TL veriliyor!
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü belli oldu
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü belli oldu
Çiftçi maliyetten kurtuldu tüketici ucuza aldı: Tarlasını açtı kova kova topladılar
Çiftçi maliyetten kurtuldu tüketici ucuza aldı
Tarlasını açtı kova kova topladılar
Rahmi Koç veda etti
Rahmi Koç veda etti
Siyaset
Fatih Altaylı: Gürsel Tekin'e talimat verenler kavga istedi
Fatih Altaylı: Gürsel Tekin'e talimat verenler kavga istedi
Erdoğan Katar Emiri ile görüştü
Erdoğan Katar Emiri ile görüştü