İktidar medyası Özlem Vural Gürzel'in AKP'ye geçeceğini iddia etti
Geçtiğimiz hafta serbest bırakıldıkran sonra jet hızla yeniden tutuklanan Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in makamında başkanvekili olarak duran Özlem Vural Gürzel'in AKP'ye geçeceği iddia edildi. AKP medyası, Gürzel'in üç Meclis üyesi ile transfer olacağını söyledi.

Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler, 185 gün Silivri (Marmara) Cezaevi'nde tutuklu kaldıktan sonra 4 Eylül'de ilk duruşmasında tahliye edildi. Köseler, savcılığın itirazı ile 7 Eylül'de yeniden tutuklandı.

Köseler'in yerine vekalet eden Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel de dün CHP'den istifa etti.

Tehdit edildiğini iddia ederek istifasına ilişkin açıklama yapan Gürzel, "Sadece Adalet ve Kalkınma Partili, Milliyetçi Hareket Partili meclis üyeleri ve en önemlisi Beykoz halkı tarafından desteklendiğimin ve değer gördüğümün de bilinmesini isterim" ifadelerini kullandı.

Gürzel'in istifası sonrası Köseler de sosyal medya hesabından,"Beykozlu, Beykozluyu asla satmaz. Bağımız güçlüdür. Duruşumuz ise bir ahlak meselesidir çünkü. Kumpası kuranların kirliliğini kullanmaya umarım kimse tenezzül etmez…" ifadelerini kullandı.

AKP GEÇECEĞİNİ KESİN DİLLE DUYURDULAR

Gürzel'in istifa etmesinin ardından AKP'ye geçeceği iddia edildi. AKP iktidarına yakın Gazeteci Sinan Burhan X hesabından, "AK Parti’ye geçecek.Gürzel, Başkan Vekili sıfatıyla görevine devam edebilir ve başkan hukukuna tabidir. Mecliste CHP çoğunluğu bulunması bu durumu değiştirmemektedir. Özlem Vural Gürzel, Başkan Vekili olarak görevini sürdürecek" ifadelerini kullandı.

İktidar medyasından Sabah da Gürzel ile beraber üç Meclis Üyesi'nin de AKP'ye geçeceğini öne sürdü.

İktidar kanadının bu iddialarının ardından da dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Son dakika | Beykoz'da 2 CHP'li Meclis üyesi istifa ettiSon dakika | Beykoz'da 2 CHP'li Meclis üyesi istifa etti

Halk TV'nin özel haberine göre; iki Meclis Üyesi bugün CHP'den istifa etti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

