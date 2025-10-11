İbrahim Kalın'ndan İmralı Süreci değerlendirmesi

İbrahim Kalın'ndan İmralı Süreci değerlendirmesi
Yayınlanma:
MİT Başkanı İbrahim Kalın, terör örgütü PKK'nın silah bıraktığı İmralı Süreci'ne ilişkin kamuoyuna açık bir şekilde değerlendirmelerde bulundu.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Milli İstihbarat Akademisi’nin düzenlediği "Uluslararası İstihbarat Çalışmaları Kongresi"nin açılış konuşmasını yaptı.

MİT Başkanı İbrahim Kalın, etkinliğin Türkiye'de yapılan ilk uluslararası istihbarat kongresi olduğunu belirtti.

"ALINAN MESAFE TARİHİ NİTELİKTE"

Kalın, Türkiye Yüzyılı vizyonunun temel taşlarından birinin “Terörsüz Türkiye” hedefi olduğunu söyledi. Şu ifadeleri kullandı:

"Terörsüz Türkiye'yle sadece Türkiye'nin karşı karşıya olduğu 40 yıllık PKK terörünü sonlandırmayı değil, aynı zamanda bütün bölgenin her tür terör örgütünden, vekil güçlerden arındırılması, bölgenin kendi dinamikleri üzerinde bir güven ve istikrar düzeni ve sistemi kurmasını arzu ediyoruz. Terörsüz Türkiye yolunda aldığımız mesafe gerçekten tarihi niteliktedir. Bundan sonra atılacak adımlarla da ülkemizi ve bölgemizi tüm terör tehditlerinden arındırmak, bölgede Türküyle, Kürtüyle, Arapıyla, diğer unsurlarıyla gerçek bir kucaklaşmanın, barışın, stratejik bir kavuşmanın ve bütünleşmenin adımlarını atmayı hedefliyoruz."

brahim-kalinndan-imrali-sureci-degerlendirmesi1.jpg

Açılışın ardından Kalın, etkinlik alanındaki hatıra panosuna “İstihbarat doğru ve kıymetli bilgidir” notunu yazdı. Program, basına kapalı olarak devam etti.


Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

Türk hakem hazırlık maçında Ürdün'ü karıştırdı: Skandal hareket
Emekli maaşından kaç para eksildiğini açıkladı: Asgari ücretlinin vay haline
Beklenen oldu! Meteoroloji 'İstanbul'un dibinde başlayıp yayılacak' dedi
Meteoroloji'den 6 il için kırmızı alarm: Kuvvetli yağış ve sel için saat verildi
Hükümet 3 günlük resmi tatil kararı aldı
Hükümet 3 günlük resmi tatil kararı aldı
Sigaraya yeni zam yolda! Tarih vererek açıkladı
Sigaraya yeni zam yolda! Tarih vererek açıkladı
Merkez Bankası'ndan tarihi karar: Öyle bir para basıldı ki bir simit için 2 bin adet lazım
Fenerbahçe'de Aykut Kocaman kararı: Sadettin Saran'ın fikrini değiştirdiler
İstanbul'un bu ilçelerinde yaşayanlar karanlıkta kalabilir: BEDAŞ 'o mahalleleri' uyardı
ABD'li dev tahminini değiştirdi! Türkiye enflasyonunu yüksek açıkladı
Siyaset
Son Dakika | Erdoğan: Gazze'ye gideceğim
Son Dakika | Erdoğan: Gazze'ye gideceğim
Öcalan sloganı krizi büyüyor! AKP'den DEM Parti'ye çok sert sözler geldi
AKP'den DEM Parti'ye çok sert sözler geldi