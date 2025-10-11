İbrahim Kalın'ndan İmralı Süreci değerlendirmesi

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Milli İstihbarat Akademisi’nin düzenlediği "Uluslararası İstihbarat Çalışmaları Kongresi"nin açılış konuşmasını yaptı.

MİT Başkanı İbrahim Kalın, etkinliğin Türkiye'de yapılan ilk uluslararası istihbarat kongresi olduğunu belirtti.

Kalın, Türkiye Yüzyılı vizyonunun temel taşlarından birinin “Terörsüz Türkiye” hedefi olduğunu söyledi. Şu ifadeleri kullandı:

"Terörsüz Türkiye'yle sadece Türkiye'nin karşı karşıya olduğu 40 yıllık PKK terörünü sonlandırmayı değil, aynı zamanda bütün bölgenin her tür terör örgütünden, vekil güçlerden arındırılması, bölgenin kendi dinamikleri üzerinde bir güven ve istikrar düzeni ve sistemi kurmasını arzu ediyoruz. Terörsüz Türkiye yolunda aldığımız mesafe gerçekten tarihi niteliktedir. Bundan sonra atılacak adımlarla da ülkemizi ve bölgemizi tüm terör tehditlerinden arındırmak, bölgede Türküyle, Kürtüyle, Arapıyla, diğer unsurlarıyla gerçek bir kucaklaşmanın, barışın, stratejik bir kavuşmanın ve bütünleşmenin adımlarını atmayı hedefliyoruz."