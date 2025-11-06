İbrahim Kahveci canlı yayında patladı! "Yeni Şafak'a ne zaman soruşturma başlatılacak?"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e dün (5 Kasım) İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek iddiaları nedeniyle soruşturma başlatıldı.

Halk TV'de Ebru Baki'nin sunduğu Para Siyaset programında konuşan Gazeteci İbrahim Kahveci, AKP medyasından Yeni Şafak'ın günlerden beri Yargıtay Hakimi Abdullah Yaman'ı hedef göstermesini hatırlattı.

YENİ ŞAFAK YARGITAY BAŞKANI'NA SOPA SALLADI

Yeni Şafak, Yargıtay 11. Hukuk Dairesi Başkanı Yaman hakkında; "Yargıtay'da FETÖ gölgesi: Daire Başkanı Yaman'dan dosya manipülasyonu ve tek numara oyunu" başlıklı haberinin ardından da Yaman'ın yanıt vermesi üzerine, "Küfürbaz hakim için hesap vakti" başlaığı attı.

Gazeteci İbrahim Kahveci, bir yüksek yargı mensubuna yönelik FETÖ ve küfürbaz ithamlarına karşı savcılığın neden harekete geçmediğini sordu.

YENİ ŞAFAK'IN DOKUNULMAZLIĞI



Özgür Özel'e kamu görevlisine hakaret iddiası ile soruşturma başlatıldığını hatırlatan Kahveci, neden Yeni Şafak'a soruşturma açılmadığının altını çizerek şöyle konuştu:

" Aklıma dünkü Yeni Şafak Gazetesi geldi. İstanbul savcısı Özgür Özel'in bir genel başkanı kendisi hakkında somut delile dayalı belgelerle ifşa ediyor. Bir şeyi ifşa ediyor ve hakkında soruşturma açılıyor. Ney? Kamu görevlisine görevinden dolayı.

Kahveci, neden Yeni Şafak'ın yüksek yargı mensubunu görmezden geldiğini Adalet Bakanlığı ve İstanbul'daki savcılara sordu: