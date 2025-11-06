İbrahim Kahveci canlı yayında patladı! "Yeni Şafak'a ne zaman soruşturma başlatılacak?"

Yayınlanma:
CHP Lideri Özgür Özel hakkında kamu görevlisine hakaret iddiasıyla soruşturma açılırken, Gazeteci İbrahim Kahveci, Yeni Şafak’ın Yargıtay Daire Başkanı Yaman’a yönelik “küfürbaz hâkim” ve “FETÖ” ithamlarına savcılığın sessiz kalmasını eleştirdi. “Özel'e soruşturma var, Yeni Şafak’a yok” dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e dün (5 Kasım) İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek iddiaları nedeniyle soruşturma başlatıldı.

Halk TV'de Ebru Baki'nin sunduğu Para Siyaset programında konuşan Gazeteci İbrahim Kahveci, AKP medyasından Yeni Şafak'ın günlerden beri Yargıtay Hakimi Abdullah Yaman'ı hedef göstermesini hatırlattı.

YENİ ŞAFAK YARGITAY BAŞKANI'NA SOPA SALLADI

Yeni Şafak, Yargıtay 11. Hukuk Dairesi Başkanı Yaman hakkında; "Yargıtay'da FETÖ gölgesi: Daire Başkanı Yaman'dan dosya manipülasyonu ve tek numara oyunu" başlıklı haberinin ardından da Yaman'ın yanıt vermesi üzerine, "Küfürbaz hakim için hesap vakti" başlaığı attı.

315938.jpg

Gazeteci İbrahim Kahveci, bir yüksek yargı mensubuna yönelik FETÖ ve küfürbaz ithamlarına karşı savcılığın neden harekete geçmediğini sordu.

YENİ ŞAFAK'IN DOKUNULMAZLIĞI


Özgür Özel'e kamu görevlisine hakaret iddiası ile soruşturma başlatıldığını hatırlatan Kahveci, neden Yeni Şafak'a soruşturma açılmadığının altını çizerek şöyle konuştu:

  • "Aklıma dünkü Yeni Şafak Gazetesi geldi. İstanbul savcısı Özgür Özel'in bir genel başkanı kendisi hakkında somut delile dayalı belgelerle ifşa ediyor. Bir şeyi ifşa ediyor ve hakkında soruşturma açılıyor. Ney? Kamu görevlisine görevinden dolayı.
  • Ya Yargıtay 11. Daire Başkanı görevinden dolayı herhalde bu küfürbaz hakim diye hakaret değil. Bu herhalde hakaret değil. Eğer yargı mensupları açısından soruyorum. Acaba İstanbul Savcılığı Yeni Şafak'a şey mi dedi? "Ya ne güzel sen Yargıtay Daire Başkanına iltifat mı ediyorsun" dedi."

2025-11-06-08-39-35-00-02-42-17-still002.jpg

Kahveci, neden Yeni Şafak'ın yüksek yargı mensubunu görmezden geldiğini Adalet Bakanlığı ve İstanbul'daki savcılara sordu:

  • "Yeni Şafak Yargıtay Daire Başkanına küfürbaz hakim diye manşet atarken kamu görevlisine görevinden dolayı iltifat etmiş oluyor. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı bir savcının etiksel anlamda çalışma düzeni anlamında çalışırken başka bir yerden de maaş aldı anlamında bir belge ifşa ediyor.
  • Onunki hakaret oluyor. Küfürbaz hakim manşeti iltifat oluyor. Öyle mi? İstanbul savcıları Yeni Şafak'ın aylardır Yargıtay Başkanı hakkındaki haberlerini görmemiş o zaman. Adalet Bakanı görmüş mü? "

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

