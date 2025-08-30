İBB tutukluları için günlerdir yoldalar! Özgür Özel gençleri Ankara'da karşıladı birlikte slogan attı

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, 42 gündür tutuklu. Adana'nın Seyhan ilçesinden CHP'li gençler Karalar ve İBB soruşturmasında tutuklular 9 Ağustos'ta yürüyüş başlattı.

Adana'dan Silivri'ye yürüyen gençler yüzlerce kilometre katederek Ankara'ya geldi.

Başkent'e gelen gençleri CHP Genel Başkanı Özgür Özel karşıladı. Özel burada basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Özel açıklamalarının ardından gençlerin yürüyüşüne katılıp "Gözaltılar, tutuklamalar, baskılar bizi yıldıramaz" sloganı attı.

Özel gençlerin yürüyüşüne katılmadan önce de basın mensuplarına şunları ifade etti:

"Seçilen, anketlerde de memnuniyet anketlerinde de rekor kıran Zeydan Karalar'a. Adana'nın kadın belediye başkanı Oya Tekin'e, en genç belediye başkanı Kadir Aydar'a sahip çıkmak için 1.200 km yol yürüyorlar.

Ayaklarına sağlık, emeklerine sağlık. Buradan açık bir çağrıda bulunmak lazım. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı işine geldiğinde her şeye cevap veriyor. İşine gelmeyince susuyor. Hatta dün bir Sayın köşe yazarı demiş ki Özgür Özel konuşuyor.

Tabii o miting yapabilir, konuşabilir. Ama başsavcı ona cevap veremez. Vallahi başsavcının, başsavcılığın canları istedi mi dilleri pabuç gibi.

Sabahın 06.00'sında daha ispata muhtaç iddiaları servis ederken dil böyle pabuç gibi. Suçsuz insanlara haysiyet cellatlığı yaparken dil pabuç gibi. 490 milyarlık 6 yıllık bütçesi olan İstanbul Büyükşehir'de 560 milyar yolsuzluk var derken pabuç gibi ama işine gelmeyince susmuş. Biz başsavcılığız konuşamıyoruz. Neden konuşamıyorsun?

Her gün sabahın köründe basın bülteni geçmeyi biliyorsun. Şimdi sana açık ve net şekilde soruyorum. Aziz İhsan Aktaş denen adam Kütahya Belediyesi ile yıllarca çalışmış MHP'li Kütahya Belediyesi'nin dosyasını ayırıp Alim Işık'ın dosyasını Kütahya'ya yolluyorsunuz.

Zeydan Karalar'ın, Oya Başkanın, Kadir Başkanın dosyalarını neden Adana'ya yollamıyorsunuz? Zeydan Karalar'ın suçlandığı mesele 11 yıl öncesine ait. Kendinden önceki belediye başkanı sırasında ihale olmuş. Diyor ki Aziz İhsan Aktaş, onun bir adamı, biz Adana Büyükşehir'den ödeme alamıyorduk. Sonra rüşvet verdik, ödeme aldık. Zeydan Başkan her gelene gösteriyor. Mahkeme olduğu gün sunulacak. İsteyen her gazeteciye açık. Küllüm yalan. Zeydan Başkan geldiği günden onun dediği güne kadar da o günden sonraki aylarda da hep aynı gün aynı ödemeyi yapmış. Hatta güya rüşvet verdikten sonra aldığı para, öncesinde aldığı paradan çok daha az. Bitiyor. Sonra da bu sözleşmeler yenilenmemiş. 11 yıl önceki bu mevzudan Zeydan Başkanı Adana'dan alıp İstanbul'da tutuyorlar. Bir suç varsa işlendiği yerde yargılanır.

En temel kural. Sen bu dosyayı niye Adana'ya yollamıyorsun? Hadi çık açıklama yap. Buna bir açıklama yapmasına ne engel var? Dün Hürriyet Gazetesi'nde Sayın Ahmet Hakan diyor ki haklı olarak diyor. Özgür Özel konuşuyor diyor. Başsavcı cevap veremez. Peki ben de soruyorum. Buna da mı veremez cevap? Peki soruyorum Sayın Akın Gürlek. Bütün savcılar mütevazi, mütevazi evlerde lojmanlarda kalır oturduğunuz lojmana bugünkü parayla 650 milyon lira düzeltiyorum 56 milyon lira yani 56 emekli öğretmenin 30 yıllık ikramiyesi kadar tadilat masrafı yapıldı mı yapılmadı mı? Buna da mı cevap veremez? Soruyorum. Biz sizinle birlikte çalışan savcıların cezaevlerinden tutukluları getirtip avukatsız sohbet mahiyetinde konuşma yaptıklarını biliyoruz, ispatlıyoruz. İkar edebiliyor musunuz? Buna da mı cevap veremiyorsun? Avukatının yanında rahat konuşmuyorsun. İstediğim gibi ifade vermiyorsun sözü hukukla bağdaşır mı? Soruyorum. Dünyanın neresinde savcıların avukat tuttuğu görülmüş. Avukatı vatandaş tutar. Savcı şüpheleniyorsa suçlar, avukat savunur, hakim karar verir. Siz niye bazı avukatları cezaevlerine gece 12.00'den sonra yollayıp ya da cezaevinde kalan insanların ailelerine yollayıp onlara şöyle ifade verirsen çıkabilirsin dedirtiyorsunuz? Böyle ifade verenler de çıktı zaten. Buna niye cevap veremezsin Akın Gürlek? Niye cevap veremezsin? Çünkü verecek cevapları yok. Bunları yaptıkları teker teker ispatlı. Ve buradan açıkça söylüyorum. O iddianameyi bir an önce yazın. İddianameyi yazmadan evvel Adana'dakilerin dosyasını Adana'ya yollayın. Adıyaman'ın dosyasını Adıyaman'a yollayın. Aynı MHP'li belediyelere yaptığınız gibi. Belediye başkanlarımızı bir an önce serbest bırakın. Adana'nın iradesi Oya Başkanın, Kadir Başkanın ve Zeydan Başkanın Adana'daki belediyelerini yönetmesi yönündedir. Millet size 1 buçuk yıl önce kararımı verdim, budur dedi.

Buna engel olamazsınız ve Silivri'deki tüm yargılamaların tutuksuz yapılmasını, iddianamelerin bir an önce yazılmasını ve artık bu Aktoroslar çetesinden dosyanın kurtarılıp adil bir şekilde yargılamanın tutuksuz ve TRT'den ve isteyen tüm kanallardan tamamının canlı yayınlanmasını istiyoruz. Biz başkanlarımızın arkasındayız ve sonuna kadar adalet arayışı sürecek. Bu 9 genç arkadaşımızın ayaklarına sağlık, yüreklerine sağlık. Ankara'ya kadar geldiler. Ankara'dan sonra da Silivri'ye kadar yürüyecekler. Biz geçmiş dönemde Sayın Genel Başkanımızla Ankara'dan İstanbul'a bu yolu adım adım yürümüştük. Bugün bu kısmına iştirak ettik. Bir rekor kırmıştık. Tuz yürüyüşündeki Gandhi'nin rekorunu geçmiş dönem Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte yürüyerek kırmıştık ama her rekor kırılmaya muhtaçtır. Bizim rekorumuzu da Adanalı gençler kıracak. Onlara helal olsun. "