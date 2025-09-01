İBB Başkanvekili Aslan balıkçılarla birlikte 'Vira Bismillah' dedi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanvekili Nuri Aslan, av yasaklarının bitmesi ile yeni sezona başlayan balıkçılarla buluştu.

Gürpınar Su Ürünleri Hali’nde düzenlenen geleneksel sezon açılış töreninde balıkçılarla bir araya gelen Aslan, dernekler ve sektör temsilcilerine hitaben bir konuşma yaptı. Aslan’a Beylikdüzü Belediye Başkanvekili Önder Serkan Çebi de eşlik etti.

“EKREM BAŞKANIMIZ HER YIL ÇOK SEVDİĞİ BALIKÇILARIMIZ İLE BİRLİKTE BURADA OLURDU”

Aslan konuşmasında, 15 Nisan’da başlayan genel av yasağının sonuna gelindiğini belirterek, “Hepiniz bilirsiniz, Trabzon’un yiğit evladı, Karadeniz’in mert insanı Ekrem Başkanımız her yıl çok sevdiği balıkçılarımız ile birlikte burada olur, mezata katılır, yeni av sezonunun ilk mahsullerinden alırdı. Bugün fiziken yanımızda değil ama kalbi ve ruhu burada. Çok yakın zamanda aramıza döneceğine gönülden inanıyorum” dedi. ​​​​​​​

“SAĞLIKLI GIDAYA ULAŞABİLEN AİLELERİMİZİN SAYISI AZALIYOR”

Türkiye'deki ekonomik krizin altını çizen Aslan, “Sağlıklı ve proteinli gıdaya ulaşabilen ailelerimizin sayısı azalıyor. Bu yükün ağırlığını anne babalar yaşarken, mahrumiyetini en çok evlatlarımız hissediyor. Oysa bizim ülkemiz bereketlidir. Denizi de toprağı da bereketlidir. Bu bereketi sürdürmek için çalışmaya hiç durmadan devam edeceğiz. Marmara Denizi bizim gözbebeğimiz. Marmara’mızı korumak, üreticilerimizi desteklemek için durmadan çalışıyoruz” dedi. ​​​​​​​

İMAMOĞLU’NDAN ALINTI YAPTI

Aslan konuşmasında, “Halimizde yılda 50-60 bin ton civarında satış gerçekleştiriliyor, balıkçılığımızın kalbi burada atıyor. Soğuk ve donmuş depo hizmetimiz ile her an sağlıklı ve taze ürünler için balıkçılarımıza buz tedariki hizmeti veriyoruz. Ayrıca hal kompleksimizdeki Su Ürünleri İşleme ve Değerlendirme Tesisimiz ile su ürünlerini ihraç da ediyoruz. Böylece hem yerli tüketicimize hem de ülkemize ekonomik katkı sağlıyoruz. Tüm yatırımlarımıza ek olarak ileri teknoloji biyolojik arıtma tesislerimizle, denizlerimizin temizliği için çalışıyoruz. Ekrem Başkanımızın dediği gibi, ‘Denizlere ne kadar cömert davranırsak, onlar da bize o kadar cömert davranır’” diye konuştu.

“HAYDİ RASGELE”

“İstanbul, denizle iç içedir. Balıkçılık, kadim şehrimiz İstanbul’umuzun en eski mirasıdır. Bu mirası çok büyük bir hassasiyetle, daha da ileri taşımak için çalışıyoruz. Temennimiz, bu sezonun hem balıkçılarımızın yüzünü güldüren, hem de büyük İstanbul ailemizin tüm sofralarına bereket getiren bir sezon olmasıdır. Tüm üreticilerimize hayırlı avlar diliyorum. Yolunuz, bahtınız açık olsun. Haydi rasgele. Vira Bismillah” ifadelerini kullandı.