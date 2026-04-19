Hüseyin Özkahraman yazdı: CHP’li belediyelere operasyonların neden ve niçinleri

Ataşehir’de yaşananlar, tekil bir gelişmeden ziyade, daha geniş bir siyasal stratejinin parçası olarak değerlendirilmeyi önümüze koyuyor. Görünen o ki süreç, yalnızca yerel yönetim düzeyinde bir tasarruf değil; seçmen davranışlarını yönlendirmeye, hatta belirli toplumsal kesimleri sandıktan uzaklaştırmaya dönük daha kapsamlı bir yaklaşımın yansıması niteliğinde.

Bu durum, “seçmen tercihi ne olursa olsun, karar verici irade kendi doğrultusunda hareket eder” anlayışını çağrıştırmakta ve demokratik meşruiyet açısından ciddi tartışmaları beraberinde getirmektedir.

Muhalefet cephesinde ise liderlik düzeyinde sergilenen çabanın belirli sınırlarla karşı karşıya kaldığı görülüyor. Gerek genel merkezde gerek yerel ölçekte, mevcut koşullar içinde mümkün olan en güçlü siyasi refleksin ortaya konduğu söylenebilir. Ancak karşılaşılan tablo, klasik bir siyasal rekabetin ötesine geçmekte; toplumsal gerilimleri artıran ve mevcut fay hatlarını derinleştiren bir sürece işaret etmektedir.

Yargı alanında atılan adımların zamanlaması ve seçiciliği de kamuoyunda farklı yorumlara neden olmaktadır. Daha önce kapanmış ya da gündemden düşmüş dosyaların yeniden ele alınması, bir yönüyle “adaletin tecellisi” olarak sunulurken, diğer yönüyle siyasal meşruiyet üretme aracı olarak değerlendirilmektedir. Bu bağlamda bazı aktörlerin, özellikle kamuoyu nezdinde “çözüm üreten, etkin ve yetkin” bir profil ile yeniden konumlandırılmaya çalışıldığı yönündeki algı da dikkat çekmektedir. Bu durum, hukuk ile siyaset arasındaki sınırların yeniden tartışılmasına yol açmaktadır.

Tüm bu gelişmeler, yerel yönetimlere yönelik daha geniş kapsamlı müdahalelerin habercisi olup olmadığı sorusunu da gündeme taşımaktadır. Bu ihtimal, yalnızca belirli ilçeler özelinde değil, genel olarak yerel demokrasinin işleyişi açısından dikkatle izlenmesi gereken bir sürece işaret etmektedir.

Bununla birlikte, karamsarlığa kapılmak yerine, siyasal aktörlerin ve toplumun sağduyulu, dirençli ve umutlu bir duruş sergilemesi büyük önem taşımaktadır. Liderlik makamları yalnızca strateji üretmekle değil, aynı zamanda moral ve yön duygusu inşa etmekle de yükümlüdür. Bu nedenle eleştirel aklı koruyan, dayanışmayı güçlendiren ve toplumsal umudu besleyen bir dil her zamankinden daha kıymetlidir.

Sevgiyle Umutla…

Dişhekimi Dr. Hüseyin Özkahraman