Hüseyin Özkahraman yazdı: CHP’li belediyelere operasyonların neden ve niçinleri

Hüseyin Özkahraman yazdı: CHP’li belediyelere operasyonların neden ve niçinleri
Dr. Hüseyin Özkahraman, CHP'li belediyelere yönelik operasyonların nedenlerini yazdı.

Ataşehir’de yaşananlar, tekil bir gelişmeden ziyade, daha geniş bir siyasal stratejinin parçası olarak değerlendirilmeyi önümüze koyuyor. Görünen o ki süreç, yalnızca yerel yönetim düzeyinde bir tasarruf değil; seçmen davranışlarını yönlendirmeye, hatta belirli toplumsal kesimleri sandıktan uzaklaştırmaya dönük daha kapsamlı bir yaklaşımın yansıması niteliğinde.

Bu durum, “seçmen tercihi ne olursa olsun, karar verici irade kendi doğrultusunda hareket eder” anlayışını çağrıştırmakta ve demokratik meşruiyet açısından ciddi tartışmaları beraberinde getirmektedir.

Muhalefet cephesinde ise liderlik düzeyinde sergilenen çabanın belirli sınırlarla karşı karşıya kaldığı görülüyor. Gerek genel merkezde gerek yerel ölçekte, mevcut koşullar içinde mümkün olan en güçlü siyasi refleksin ortaya konduğu söylenebilir. Ancak karşılaşılan tablo, klasik bir siyasal rekabetin ötesine geçmekte; toplumsal gerilimleri artıran ve mevcut fay hatlarını derinleştiren bir sürece işaret etmektedir.

Yargı alanında atılan adımların zamanlaması ve seçiciliği de kamuoyunda farklı yorumlara neden olmaktadır. Daha önce kapanmış ya da gündemden düşmüş dosyaların yeniden ele alınması, bir yönüyle “adaletin tecellisi” olarak sunulurken, diğer yönüyle siyasal meşruiyet üretme aracı olarak değerlendirilmektedir. Bu bağlamda bazı aktörlerin, özellikle kamuoyu nezdinde “çözüm üreten, etkin ve yetkin” bir profil ile yeniden konumlandırılmaya çalışıldığı yönündeki algı da dikkat çekmektedir. Bu durum, hukuk ile siyaset arasındaki sınırların yeniden tartışılmasına yol açmaktadır.

Tüm bu gelişmeler, yerel yönetimlere yönelik daha geniş kapsamlı müdahalelerin habercisi olup olmadığı sorusunu da gündeme taşımaktadır. Bu ihtimal, yalnızca belirli ilçeler özelinde değil, genel olarak yerel demokrasinin işleyişi açısından dikkatle izlenmesi gereken bir sürece işaret etmektedir.

Bununla birlikte, karamsarlığa kapılmak yerine, siyasal aktörlerin ve toplumun sağduyulu, dirençli ve umutlu bir duruş sergilemesi büyük önem taşımaktadır. Liderlik makamları yalnızca strateji üretmekle değil, aynı zamanda moral ve yön duygusu inşa etmekle de yükümlüdür. Bu nedenle eleştirel aklı koruyan, dayanışmayı güçlendiren ve toplumsal umudu besleyen bir dil her zamankinden daha kıymetlidir.
Sevgiyle Umutla…

Dişhekimi Dr. Hüseyin Özkahraman

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Yüzde 20 büyüyen pikap pazarında mevsimi geldi rekabet kızıştı
Belediye açıkladı: Girişler 1 TL oldu!
Belediye açıkladı: Girişler 1 TL oldu!
Real Madrid'de kriz çıktı: Arda Güler listede yok
Ev kullanımı için “tak çalıştır” ısıtma sistemine ne dersiniz? Duvarınıza asın, fişe takın ve ısının!
Hem ısıtan hem soğutan "mono" sistem
Akıllı evlerin akıllı üyesi! Duvarınıza asın, fişe takın ve ısının
Geçen yıl kurumuştu şimdi taşıyor: Baraj kapakları bir bir açıldı
Geçen yıl kurumuştu şimdi taşıyor:
Baraj kapakları bir bir açıldı
Soluksuz 49 saat: Hem 90 derece kıvrılıyor hem kendi kendini soğutuyor!
49 saat hiç durmadılar!
Hem 90 derece kıvrılıyor hem kendi kendini soğutuyor
Liste birçok kişiyi şaşırttı! Çocuk büyütmek için en iyi "mükemmel paket" sunan o şehir
Güvenlikten yeşil alana 9 kriter:
Liste birçok kişiyi şaşırttı! Çocuk büyütmek için en iyi "mükemmel paket" sunan o şehir
Eskiden belleri bükülürdü! Şimdi yatarak para kazanıyorlar
Eskiden belleri bükülürdü!
Yatarak para kazanıyorlar
Pıhtı bir anda atmaz yıllarca yolunu gözler!
2026’ da kimliğiniz garajınızda saklı!
Saadet Partisi Lideri Mahmut Arıkan 'seçim seferberliği' ilan etti
Saadet Partisi Lideri Mahmut Arıkan 'seçim seferberliği' ilan etti
CHP Lideri Özgür Özel'den flaş Ataşehir kararı
CHP Lideri Özgür Özel'den flaş Ataşehir kararı
Özgür Özel'den tarihi konuşma! İlerici liderlere 'Otoriterliğe karşı demokrasi seferberliği' çağrısı
Özgür Özel'den tarihi konuşma! İlerici liderlere 'Otoriterliğe karşı demokrasi seferberliği' çağrısı