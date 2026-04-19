CHP'den Onursal Adıgüzel'e destek yürüyüşü: Türkiye’yi şafak operasyonlarına alıştırmaya çalışıyorlar

CHP'li belediyelere yönelik operasyon zincirine geçtiğimiz günlerde Ataşehir Belediyesi de eklendi. Cumartesi gece yarısı düzenlenen operasyonda Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel ve çok sayıda belediye bürokratı gözaltına alındı.

Adıgüzel'in gözaltı süreci devam ederken çok sayıda yurttaş, CHP İstanbul İl Başkanlığının çağrısıyla Atatürk Mahallesi Migros önünde bir araya gelerek Ataşehir Belediyesine yürüdü.

İYİ Parti, TİP, DEM Parti, Saadet Partisi, Yeniden Refah Partisi ve Sol Partinin de destek verdiği eylemde; gözaltındaki Onursal Adıgüzel'in gönderdiği mesaj, yürüyüş sonrası Ataşehir Belediyesi önünde bir araya gelen yurttaşlara okundu.

"TEK DERDİM ATAŞEHİR OLDU, ATAŞEHİR’E HİZMET OLDU"

"Parça parça ilerleyen, zamanla hızlanan ama yönü hiç değişmeyen bir sürecin içindeyiz. Ataşehir’de 2 yıl boyunca ortaya koyduğumuz yönetim anlayışı ortadadır. Şeffaflık, hesap verebilirlik ve eşit hizmet ilkeleriyle hareket ettik. Kamu kaynağını koruduk. Kimseyi ayırmadık, herkesi kucakladık. Değerlerimize sahip çıktık. Bu süre zarfında gece gündüz çalışırken tek derdim Ataşehir oldu, Ataşehir’e hizmet oldu" diyen Adıgüzel gönderdiği mesajda şunlara yer verdi:

"Daha iki gün önce sizlerle birlikte büyük bir heyecan içindeydik. Bu kentin gençleri için hazırladığımız Atatürk Kütüphanesi’nin açılışına hazırlanıyorduk. Ancak açılışa saatler kala, gece yarısı evimden, eşimin yanındayken gözaltına alındım. Maalesef benimle birlikte çok sayıda yol arkadaşım, bürokrat arkadaşlarımız da gözaltına alındı. Ataşehir’e emek veren, bu kentte birlikte hizmet ettiğimiz insanlar bugün bu sürecin içindeler. Bu operasyon daha önce defalarca denendi. Kimseyi inandıramadılar. Benim gece gündüz nasıl çalıştığımı bilen Ataşehirlileri de inandıramayacaklar. Herkes biliyor, bu müdahale eşit hizmet anlayışımıza, değerlerimize ve en önemlisi sizin sandıkta ortaya koyduğunuz iradeye yöneliktir. 40 yaşında bir belediye başkanı olarak görevimi emanet bildim. Ben memur çocuğuyum. Ailemin bana verdiği imkanlarla ve Cumhuriyet değerleriyle yetiştim. İki dönem milletvekilliği yaptım. Bugün de Ataşehir’e, sizin verdiğiniz yetkiyle, onurla ve size layık olmak için hizmet ediyorum. Sevgili Ataşehirliler, komşularım; gururla söylüyorum, hayatım boyunca kimsenin hakkını yemedim. Çocuğumun boğazından bir gün bile haram lokma geçirmedim. Mazbatamı aldığım günden bugüne ailemin, partimin ve ülkemin bana öğrettiği değerleri korumak ve yüceltmek için çalıştım. En büyük gücüm sizin bana olan güveniniz oldu. Bu sözler benim için asla savunma değildir; onurumdur, haysiyetimdir. Bizi tanıyan bilir, bizi Ataşehir bilir. Bu kentin tek kuruşuna göz dikenler bizim kapımızdan geçemez, masamıza oturamaz. Bugün fiziken yan yana olmayabiliriz ama asla belirsizlik sizi yıldırmasın. Hepimizi alsalar ne olur? Aramızdaki bağı kimse zayıflatamaz, bu ülkenin geleceğine olan inancımızı kimse sarsamaz. Sevgili dostlar, yol arkadaşlarım, komşularım; sizlerden beklentim sağduyunuzu korumanız, asla boyun eğmemeniz, birbirinize ve bu kentin iradesine sahip çıkmanızdır. Ben iyiyim. Başım dik, alnım ak, vicdanım rahattır. Biz size emanetiz ve bu emaneti birlikte koruyacağız. Çok yakında yeniden yan yana olacağız. Kaldığımız yerden Ataşehir’in geleceğini kurmaya devam edeceğiz."

Muhalefetsiz Türkiye hayali görenler Ataşehir'e iyi baksınlar.



Halkımızın, siyasallaşmış yargı operasyonlarına karşı Onursal Adıgüzel'e, belediyelerine, iradelerine sahip çıkmak için nasıl sel olup meydanlara aktığını iyi görsünler.



Yarın 20.00'da Genel Başkanımız Özgür Özel… — Özgür Çelik (@ozgurcelikchp) April 19, 2026

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik

"TÜRKİYE’Yİ ŞAFAK OPERASYONLARINA ALIŞTIRMAYA ÇALIŞIYORLAR"

Ataşehir Belediyesi önünde konuşan CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ise şu sözleri sarf etti:

"Kıymetli Ataşehirliler, değerli İstanbullular; bir buçuk yıldır Türkiye’yi şafak operasyonlarına alıştırmaya çalışıyorlar. Dün bir zaman ayarlı operasyon gerçekleştirdiler. Biz ilçe başkanımızla, Onursal Başkanımızla Ataşehir’de bir toplantıdaydık. Orada Onursal Başkan bir saat boyunca Ataşehir halkına 2 yılda nasıl hizmetler gerçekleştirdiğini anlattı. Sonra kendisine bir telefon geldi. İşte Duygu Hanım burada, eşi burada... Eşinin ve ailesinin yanına gitti. Bir gece yarısı, saat 12.00’de Ataşehir’in seçilmiş belediye başkanının kapısına polisler geldi ve bir gözaltı operasyonu gerçekleştirdiler. Bir buçuk yıldır Esenyurt’tan Beşiktaş’a, Beykoz’dan 19 Mart’a İstanbul’un ve Türkiye’nin seçilmiş belediye başkanları gece yarısı operasyonlarıyla gözaltına alınıyor. Milletin iradesiyle seçilmiş belediye başkanları gözaltına alınıyor ama suç makineleri sokaklarda dolaşıyor! Kadınları katledenler sokaklarda dolaşıyor! Gençleri katledenler sokaklarda dolaşıyor! Okullarda çocuklar katlediliyor!

Bugün Türkiye çoklu bir kriz ortamının içerisinde. Bir yandan bir ekonomik kriz yaşıyoruz, ağır bir ekonomik kriz. Bir yandan bir adalet krizi yaşıyoruz. Bir yandan bir siyaset krizi yaşıyoruz. Bir yandan bir güvenlik krizi yaşıyoruz, bir yandan bir asayiş krizi yaşıyoruz. Devletin en temel görevi vatandaşın can ve mal güvenliğini sağlamaktır. Bugün vatandaşının canını koruyamayan bir iktidarla karşı karşıyayız. Türkiye yönetilemiyor! İşte bu yönetim beceriksizliklerinin üzerini örtmek için her uyandığımız günde İstanbul’da ve Türkiye’nin dört bir yanında şafak operasyonlarıyla çürümüş düzenlerinin üzerini örtmeye çalışıyorlar. Yönetim zafiyetlerinin üzerini örtmeye çalışıyorlar. Devletin kurumsal çöküşünün üzerini örtmeye çalışıyorlar.

Kime yapıyorlar bunu? Seçilmiş belediye başkanlarına yapıyorlar. Kimdir Onursal Adıgüzel? Onursal Adıgüzel örgütsel mücadelenin içerisinden gelmiş bu ülkenin yetiştirdiği çok kıymetli bir insan. Partimizde gençlik kollarında görev yapmış, partimizde genel başkan yardımcılığı yapmış. Ama bunlardan daha önemlisi; Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde milletvekilliği yapmış, 86 milyon yurttaşımıza hizmet etmiş. 2024 seçimlerinde Ataşehir’de belediye başkan adayı olmuş, %57 gibi rekor bir oyla Ataşehir’i kazanmış. Düzenli olarak anket yaptırıyoruz; yarın Ataşehir’de sandığı koyalım, bizim elimizdeki anketlere göre Onursal Adıgüzel Ataşehir’i yeniden %65’le kazanıyor! İşte bunu hazmedemiyorlar. İşte bunu hazmedemedikleri için bir gece yarısı operasyonuyla ülkemize hizmet etmiş genç bir arkadaşımızı gözaltına alıyorlar. Buradan onlara sesleniyoruz: Onursal Adıgüzel onurumuzdur, Onursal Adıgüzel görevinin başına dönecek ve Ataşehir halkına hizmet etmeye devam edecek!

Bakın ne yapmış Onursal Adıgüzel? O kadar önemli ki... Hani hep "lafa değil icraata bakmak gerekir" deriz ya. İşte burada: 600 günde Ataşehir’de 100 proje gerçekleştirmiş. Gerçekleştireceği yeni projeler de daha yolda. Ve Ataşehir’de en çok Ataşehir’in çocukları için hayaller kurmuş, projeler yapmış. Gençleri için hayaller kurmuş, projeler yapmış. Kadınlar için yaşam alanları oluşturmuş, spor alanları oluşturmuş, sosyal tesisler kurmuş, Ataşehir’in kadınlarına hizmet etmiş. Ne yapmış? Bunlar çok önemli projeler. Sadece 600 günlük zaman dilimi içerisinde 263.000 beslenme paketi dağıtmış öğrencilere. Öğrenciler okullara aç gidiyorlar, öğrenciler tuvaletlerin musluğundan bu ülkede su içmek zorunda kalıyor. Ne yapmış Onursal Adıgüzel? 263.000 beslenme paketi dağıtmış. Eğitimde Ataşehir’de Ata Akademi dönemini başlatmış, 3 bine yakın öğrenciye ders desteği vermiş, çocukları lise-üniversite sınavlarına hazırlamış. 3 bine yakın Ataşehirli öğrenciyi... Ataşehir’e yeni sağlık hizmet alanları kazandırmış. Kendisi bana söyledi: "Başkanım" dedi, "açıyoruz yeni sağlık merkezini, gelip göreceksiniz buradaki özel hastanelerden bile daha kaliteli bir sağlık hizmeti sunacağız" dedi. İşte bunu çekemiyorlar. Burada sosyal tesisler açmış. 6 tane Ata Kafe’yi Ataşehir’e kazandırmış; emekliler gitsin orada uygun koşullarda sosyalleşsinler, gençler, kadınlar sosyal yaşamın içerisine katılsın diye 6 tane Ata Kent Kafe açmış, sosyal yaşamı zenginleştirmiş. 56.000 ton asfalt dökmüş, iki mahallede kent bostanları açmış ve daha Ataşehir’e kültür-sanat alanında önemli adımlar atmış, Ataşehir’e çok sayıda spor tesisi kazandırmış. Daha anlatsak saatler boyunca sürer.

Bakın, burada bir Atatürk Kütüphanesi’nin açılışını gerçekleştirmek için hayal kuruyordu. Çok güzel bir bina tasarımı, üzerinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, önderimizin, liderimizin isminin olduğu ve Ataşehir’in gençlerinin, çocuklarının orada ders çalışacağı bir kütüphaneyi açmak için gün sayıyordu Onursal Adıgüzel. Daha burada açılacak onlarca proje var. Ne ile suçluyorlar peki Onursal Adıgüzel’i? Eve gelen kolluk başka bir şey söylüyor, savcılığın basın açıklaması başka bir şey söylüyor. Eve gelen kolluk "Niye geldiniz?" diye sorulduğunda "Hakkınızda rüşvet iddiası var" diyor, savcılık "İhaleye fesat" diyor. Ya Allah aşkına, Ataşehir Belediyesi’nde Onursal Adıgüzel’in döneminde asil bir büyük ölçekli ihale gerçekleşmedi. Önceki dönemde araç gereçlerin bir bölümü satın alınmıştı, Onursal Adıgüzel’in döneminde de belediye hizmetlerini gerçekleştirecek araçlar, gereçler satın alındı; ihale yöntemiyle bir kiralama yoluna gidilmedi. Hangi ihaleye fesattan bahsediyorsunuz? Hangi ihaleye fesattan bahsediyorsunuz?

Bir başka şey; efendim, bir belediye emekçisinin ki Onursal Adıgüzel’le beraber 20 belediye emekçisi, başkan yardımcıları, meclis üyesi ve bürokrat gözaltında. Onursal Bey’in eşi Duygu Hanım burada, gözaltındakilerin aileleri şu anda buradalar; onlar da Ataşehir Belediyesi’nin önündeler. Bir belediye emekçisinin arabasında efendim 100 tane alışveriş kartı bulunmuş. Ya şimdi belediye başkanları o alışveriş kartıyla gidip üç harfli marketlerden alışveriş mi yapıyor? Siz çıldırdınız mı Allah’ınızı severseniz? Ne diyordunuz? "CHP belediyeleri kazanırsa sosyal yardımları kesecek" diyordunuz. Vatandaşa sosyal yardım vermeyecek diyordunuz. İstanbul’da Ekrem İmamoğlu döneminde sosyal yardımlar kat kat artırıldı. Şimdi vatandaşa, yoksul vatandaşa market kartı vermekten insan gözaltına alınır mı Allah’ınızı severseniz? Bu nasıl bir düzendir, bu nasıl bir anlayıştır?

Biz onların amaçlarının ne olduğunu çok iyi biliyoruz. Bir buçuk yıldır millet iradesine darbe vuruyorlar. Esenyurt’tan 19 Mart’a İstanbul’da başlayan süreç Anadolu’nun dört bir yanında devam ediyor. Ne zaman karar verdiler bu operasyonlara? 31 Mart günü karar verdiler. 31 Mart günü Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye’nin birinci partisi oldu. Türkiye’nin birinci partisi Cumhuriyet Halk Partisi olunca "Eyvah" dediler. Şimdi Cumhuriyet Halk Partili belediyeler vatandaşa hizmet edecekler; yurt açacaklar, kreş açacaklar, kente yeşil alanlar kazandıracaklar, kentlerin altyapısını yenileyecekler, sosyal destekler sağlayacaklar ve vatandaşla bir gönül bağı kuracaklar ve biz artık bir daha asla sandıkta bir seçim kazanamayacağız dediler. Bir daha asla sandıkla seçim kazanamayacaklarını anlayanlar siyasallaştırdıkları yargıyı devreye soktular. Partizanlaştırdıkları bürokrasiyi devreye soktular. Amaçlarını biliyoruz. Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin yurttaşlara hizmet etmesini engellemeye çalışıyorlar. Ama sanmasınlar ki bizimle kavga ediyorlar. Belediye başkanlarımıza operasyon yaparak çocuk kreşlerine giden 4 yaşındaki, 5 yaşındaki çocuklarla ve onların aileleriyle kavga ediyorlar. Yurtlara giden öğrencilerle kavga ediyorlar. Ücretsiz ulaşım imkanı sağlanan annelerle kavga ediyorlar. Kent lokantalarında uygun koşullarda yemek yiyen emeklilerle kavga ediyorlar. Bir iktidar ne zaman milletle kavga etmeye başlamışsa o iktidarın sonu gelmiş demektir. Bu iktidarın da sonu gelmiştir!

Bu operasyonlar karşısında hiç kimse umutsuzluğa kapılmasın. Onların arkasında emperyalist güçler olabilir. Onların arkasında siyasallaştırdıkları yargıları olabilir. Onların arkasında tahakküme aldıkları, altına aldıkları medya organları olabilir. Onların arkasında seçim ofisine dönüştürdükleri kaymakamlıklar, valilikler olabilir. Onların arkasında trol orduları olabilir ama bizim arkamızda da millet var! Günün sonunda sandık gelecek, millet karar verecek. Bu ablukayı milletimizle birlikte dağıtacağız. Sandık günü geldiğinde bir bayram havasında sandıklara gideceğiz ve o gün geldiğinde hak kazanacak, halk kazanacak ve güzel Türkiye’miz kazanacak!"

Son dakika | Yine CHP'li belediye yine operasyon: Gözaltındaki Onursal Adıgüzel'den ilk açıklama! 20 kişi gözaltında

İMAMOĞLU SİLİVRİ'DEN ATAŞEHİR'E SESLENDİ

23 Mart 2025'ten bu yana Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise cezaevinden gönderdiği mektupta şunlara yer verdi: