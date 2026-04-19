CHP Lideri Özgür Özel'den flaş Ataşehir kararı

CHP Lideri Özgür Özel, Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel'in gözaltına alınmasının ardından pazartesi günkü programını değiştirdi. Küresel İlerici Seferberlik toplantısı nedeniyle bulunduğu İspanya'dan bu akşam dönecek olan Özel, yarın partisinin düzenleyeceği Ataşehir mitingine katılacak.

CHP'li Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel'in gece yarısı operasyonuyla gözaltına alınmasının ardından CHP Lideri Özgür Özel, pazartesi günkü programını değiştirdi. Adıgüzel'in gözaltına alındığı esnada İlerici Seferberlik toplantısı nedeniyle İspanya'nın Barselona kentinde bulunan Özel, bu akşam yurda dönecek.

CHP'DEN ONURSAL ADIGÜZEL İÇİN MİTİNG KARARI

Yarın saat 13.00'te İstanbul'da bulunan Genel Başkanlık Çalışma Ofisinde Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısına başkanlık edecek olan Özel; ardından saat 20.00'de ise Ataşehir Belediyesi önünde Başkan Adıgüzel'e destek olmak için bir miting düzenleyecek.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik; Mart 2025'te Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından yapılacak 105'inci mitingi, sosyal medya hesabından şu ifadelerle duyurdu:

"Onursal Adıgüzel’in yanındayız! Ataşehir halkının iradesine, ülkemizin geleceğine sahip çıkıyoruz. Adalet, demokrasi ve özgürlük için Genel Başkanımız Özgür Özel liderliğinde buluşuyoruz."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

