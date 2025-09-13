HÜDA PAR'da Mustafa Şentop sürprizi: Onu da ikna etti

HÜDA PAR'da Mustafa Şentop sürprizi: Onu da ikna etti
Yayınlanma:
Hizbullah'a yakınlığıyla bilinen şeriat yanlısı HÜDA PAR İstanbul'da yeni Anayasa talebiyle bir Çalıştay düzenledi. Burada bir konuşma yapan Eski TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, yeni Anayasa tartışmalarının 'kıymetli' olduğunu belirtti.

Hizbullah'a yakınlığıyla bilinen şeriat yanlısı Hür Dava Partisi (HÜDA PAR), sık sık yeni Anayasa tartışmalarıyla gündeme geliyor. HÜDA PAR bu kez yeni Anayasa talebiyle İstanbul'da bir otelde çalıştay düzenledi.

HÜDA PAR İnsan Hakları ve Hukuk İşleri Başkanlığınca, İstanbul'da "Toplumsal Mutabakat Arayışı ve Yeni Anayasa" konulu Çalıştay düzenlendi.

Bir otelde gerçekleştirilen Çalıştayın açılışında konuşan HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Anayasa'nın toplumun talep ve ihtiyaçlarına cevap olacak şekilde kaleme alınması, toplumla, toplumun değerleriyle çatışmaması gerektiğini, Türkiye'nin en büyük sorununun bu olduğunu öne sürdü. Yapıcıoğlu, "Bu anayasa özgürlükçü olmalı, halkın inancı ve değerleriyle uyumlu olmalı, tek tipçi ve dayatmacı ögelerden bütünüyle arındırılmış olmalı. Hiçbir ideolojiyi dayatmamalı. Tek ideolojisi olacaksa eğer adalet olmalı, adaleti yüceltmeli, hukukun üstünlüğünü sağlamalı" dedi.

"YENİ ANAYASA TARTIŞMASININ KIYMETLİ"

Eski TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop da Çalıştay'da bir konuşma yaptı.

Anayasayla ilgili geçmiş dönemde yapılan çalışmalardan bahseden Şentop, "Türkiye'de hala anayasanın tartışılıyor olmasının bazı temel sebepleri var. Siyasi gelenekler, kamu gelenekleri çok önemlidir, kıymetlidir. Bunları yok ettiğinizde yeni bir şey kurmanız çok zordur ama esas sorunumuz anayasada değil, onun ötesinde hukukla, hukukun üstünlüğüyle, hukuk kültürüyle ilgili çok daha temel bir sorunumuz var. Onun için kuralları değiştirmek, yeni kanunlar, anayasalar yapmak tam manada sorunlarımızı çözmeyecektir ama şüphesiz bu yolda bir adım olarak yeni anayasa tartışmasının kıymetli olduğu kanaatindeyim" ifadelerini kullandı.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

TRT müjdeyi verdi: Galatasaray'ın maçı şifresiz kanalda
TRT müjdeyi verdi: Galatasaray'ın maçı şifresiz kanalda
Alperen Şengün'ün hangi takımı tuttuğu ortaya çıktı
Alperen Şengün'ün hangi takımı tuttuğu ortaya çıktı
Yarından itibaren başlıyor: Bir tatil kentinde daha su kesintileri yapılacak
Bakanlık resmen açıkladı: 274 milyon TL'lik ödemeler hesaplara yatıyor
Bakanlık resmen açıkladı
274 milyon TL'lik ödemeler hesaplara yatıyor
İstanbul için uyarı yapıldı, saat verildi: Önleminizi alın!
İstanbul için uyarı yapıldı, saat verildi: Önleminizi alın!
Emeklilere en çok o banka kazandırıyor: 32 bin lira verecek!
Emeklilere en çok o banka kazandırıyor: 32 bin lira verecek!
TUS açıklandı mı? ÖSYM TUS 2. dönem sonuçları ne zaman açıklanacak?
TUS açıklandı mı? ÖSYM TUS 2. dönem sonuçları ne zaman açıklanacak?
Akın Gürlek bakın nerede ortaya çıktı: Sürpriz ziyaret
Akın Gürlek bakın nerede ortaya çıktı: Sürpriz ziyaret
100 bin TL'lik taşıt kredisi için geri ödemeler belli oldu: Hangi banka ne kadar faiz uyguluyor? İşte yanıtı...
100 bin TL'lik taşıt kredisi için geri ödemeler belli oldu: Hangi banka ne kadar faiz uyguluyor? İşte yanıtı...
Merkez Bankası faiz indirimine gitti: 1 milyon TL'lik konut kredisi faiz oranı güncellendi
Merkez Bankası faiz indirimine gitti
1 milyon TL'lik konut kredisi faiz oranı güncellendi
Siyaset
AKP'ye geçen Özlem Gürzel Vural Erdoğan'a selamı yanlış verdi! Bunlar zamanla oturacak....
AKP'ye geçen Özlem Gürzel Vural Erdoğan'a selamı yanlış verdi! Bunlar zamanla oturacak....
Kılıçdaroğlu Saygı Öztürk'ü yalanladı Mustafa Balbay'ı yalanlamadı
Kılıçdaroğlu Saygı Öztürk'ü yalanladı Mustafa Balbay'ı yalanlamadı
AKP'nin gizli seçim planı mı? CHP'li Ösen OVP'yi öyle bir yorumladı ki...
AKP'nin gizli seçim planı mı? CHP'li Ösen OVP'yi öyle bir yorumladı ki...