HÜDA PAR'da Mustafa Şentop sürprizi: Onu da ikna etti

Hizbullah'a yakınlığıyla bilinen şeriat yanlısı Hür Dava Partisi (HÜDA PAR), sık sık yeni Anayasa tartışmalarıyla gündeme geliyor. HÜDA PAR bu kez yeni Anayasa talebiyle İstanbul'da bir otelde çalıştay düzenledi.

HÜDA PAR İnsan Hakları ve Hukuk İşleri Başkanlığınca, İstanbul'da "Toplumsal Mutabakat Arayışı ve Yeni Anayasa" konulu Çalıştay düzenlendi.

Bir otelde gerçekleştirilen Çalıştayın açılışında konuşan HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Anayasa'nın toplumun talep ve ihtiyaçlarına cevap olacak şekilde kaleme alınması, toplumla, toplumun değerleriyle çatışmaması gerektiğini, Türkiye'nin en büyük sorununun bu olduğunu öne sürdü. Yapıcıoğlu, "Bu anayasa özgürlükçü olmalı, halkın inancı ve değerleriyle uyumlu olmalı, tek tipçi ve dayatmacı ögelerden bütünüyle arındırılmış olmalı. Hiçbir ideolojiyi dayatmamalı. Tek ideolojisi olacaksa eğer adalet olmalı, adaleti yüceltmeli, hukukun üstünlüğünü sağlamalı" dedi.

"YENİ ANAYASA TARTIŞMASININ KIYMETLİ"

Eski TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop da Çalıştay'da bir konuşma yaptı.

Anayasayla ilgili geçmiş dönemde yapılan çalışmalardan bahseden Şentop, "Türkiye'de hala anayasanın tartışılıyor olmasının bazı temel sebepleri var. Siyasi gelenekler, kamu gelenekleri çok önemlidir, kıymetlidir. Bunları yok ettiğinizde yeni bir şey kurmanız çok zordur ama esas sorunumuz anayasada değil, onun ötesinde hukukla, hukukun üstünlüğüyle, hukuk kültürüyle ilgili çok daha temel bir sorunumuz var. Onun için kuralları değiştirmek, yeni kanunlar, anayasalar yapmak tam manada sorunlarımızı çözmeyecektir ama şüphesiz bu yolda bir adım olarak yeni anayasa tartışmasının kıymetli olduğu kanaatindeyim" ifadelerini kullandı.

