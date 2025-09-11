Hikmet Çetin'in 'Belediye başkanları tutuksuz yargılanacak' çıkışına Altaylı'dan flaş yorum!

Geçen hafta MHP lideri Devlet Bahçeli ile görüşen, dün de MHP'li Feti Yıldız ile bir araya gelen eski CHP Genel Başkanı Hikmet Çetin, “Belediye başkanlarının yargılamaları başladığında tutuksuz yargılanmaları için bir adım atılacağının” işaretini aldığını söylemişti.

Eski CHP Genel Başkanı Hikmet Çetin ile MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız'ın gerçekleştirdiği görüşmenin ardından birçok tartışma gündeme geldi.

Sözcü yazarı Saygı Öztürk’ün aktardığına göre, özellikle tutuklu İBB Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun ve diğer belediye başkanlarının tutuksuz yargılanmaları konusunda bir adım atılıp atılmayacağı sorusuna Feti Yıldız, “Bu konuda henüz karar vermedik. Şu anda söyleyecek bir şey yok” açıklamasında bulundu.

Ancak Hikmet Çetin görüşmeye dair, “Belediye başkanlarının yargılamaları başladığında, tutuksuz yargılanmaları için adım atılacağı" tahmininde bulunduğu belirtilmişti.

Silivri'deki Marmara cezaevinde tutuklu bulunana Fatih Altaylı, Youtube kanalına gönderdiği yazısında söz konusu tartışmalara ilişkin bir yorumda bulundu.

"POLİTİKA DEĞİŞİKLİĞİNE İŞARET ETMİYOR"

Altaylı'nın açıklamasında, "Eski CHP Genel Başkanı, benim de sevgili dostum değerli Hikmet Çetin'in MHP'nin önemli isimlerinden Fethi Yıldız'la yaptığı görüşme sonrasında Saygı Öztürk'e verdiği röportaj, ilgimi çekmiş. Çünkü Hikmet abi, sevgili Saygı'ya Yıldız'dan edindiği izlenimi aktarmış ve tutuklu belediye başkanlarının yargılamalarının başlamasıyla tutuksuz olarak yargılanacaklarını umduğunu söylemiş.