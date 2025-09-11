Hikmet Çetin'in 'Belediye başkanları tutuksuz yargılanacak' çıkışına Altaylı'dan flaş yorum!

Yayınlanma:
Geçen hafta MHP lideri Devlet Bahçeli ile görüşen, dün de MHP'li Feti Yıldız ile bir araya gelen eski CHP Genel Başkanı Hikmet Çetin, “Belediye başkanlarının yargılamaları başladığında tutuksuz yargılanmaları için bir adım atılacağının” işaretini aldığını söylemişti. Gazeteci Fatih Altaylı'dan konuya ilişkin açıklamada bulundu. "Bence fazlaca pozitif bir değerlendirme."

Eski CHP Genel Başkanı Hikmet Çetin ile MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız'ın gerçekleştirdiği görüşmenin ardından birçok tartışma gündeme geldi.

Sözcü yazarı Saygı Öztürk’ün aktardığına göre, özellikle tutuklu İBB Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun ve diğer belediye başkanlarının tutuksuz yargılanmaları konusunda bir adım atılıp atılmayacağı sorusuna Feti Yıldız, “Bu konuda henüz karar vermedik. Şu anda söyleyecek bir şey yok” açıklamasında bulundu.

Ancak Hikmet Çetin görüşmeye dair, “Belediye başkanlarının yargılamaları başladığında, tutuksuz yargılanmaları için adım atılacağı" tahmininde bulunduğu belirtilmişti.

Silivri'deki Marmara cezaevinde tutuklu bulunana Fatih Altaylı, Youtube kanalına gönderdiği yazısında söz konusu tartışmalara ilişkin bir yorumda bulundu.

"POLİTİKA DEĞİŞİKLİĞİNE İŞARET ETMİYOR"

Altaylı'nın açıklamasında, "Eski CHP Genel Başkanı, benim de sevgili dostum değerli Hikmet Çetin'in MHP'nin önemli isimlerinden Fethi Yıldız'la yaptığı görüşme sonrasında Saygı Öztürk'e verdiği röportaj, ilgimi çekmiş. Çünkü Hikmet abi, sevgili Saygı'ya Yıldız'dan edindiği izlenimi aktarmış ve tutuklu belediye başkanlarının yargılamalarının başlamasıyla tutuksuz olarak yargılanacaklarını umduğunu söylemiş.

Bence fazlaca pozitif bir değerlendirme. Fethiye Yıldız'ın bir hukukçu olarak söylemleri, bir politika değişikliğine işaret etmiyor. Fethi Bey olacak değil, olması gerekeni söylüyor. Elbette bazı belediye başkanlarının tutuksuz yargılanacağını ben de düşünüyorum. Ama Ekrem İmamoğlu'nun bunların arasında olduğunu düşünmüyorum. 5-6 başkanı kolay kolay tutuksuz yargılamayacaklardır" ifadeleri yer aldı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

