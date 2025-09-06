Herkesin konuştuğu YSK kararı ne anlama geliyor? Bülent Tezcan tercüme etti

CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan, Halk TV'de Gülşah Ekinci'nin konuğu oldu.

CHP'li Bülent Tezcan, Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) İstanbul’daki ilçe kongreleri hakkında verdiği “tam kanunsuzluk” kararını değerlendirdi. Tezcan, YSK’nın bu karar ile seçim süreçlerinin yalnızca seçim kurullarının yetkisinde olduğunu net biçimde ortaya koyduğunu söyledi.

TEZCAN, CHP TEK BİR TALEPLE İTİRAZDA BULUNDU DEDİ!

YSK NEDEN İKİ İTİRAZ VARMIŞ GİBİ AÇIKLAMA YAPTI?

Tezcan, CHP’nin YSK’ya sunduğu dilekçede tek bir itirazın yer aldığını ancak kurulun bunu iki ayrı başvuru gibi değerlendirmiş olabileceğini belirtti.Tezcan, bu noktaya özellikle dikkat çekti:

Aslında bizim temsilcimizin Cumhuriyet Halk Partisi'nin talep dilekçesinde tek bir talep var. O talep de "İlçe Seçim kurullarının bu kararlarını tam kanunsuzluk yoluyla kaldır" talebidir. Ama anladığım kadarıyla dilekçeyi bir yanlış anlamayla iki ayrı talep varmış da " Birini reddediyoruz orayı biz incelemiyoruz ama bunu inceliyoruz gibi" bir ifade çıktı. Gerekçeli kararı yazılınca bunu daha net göreceğiz.

talebidir. Ama anladığım kadarıyla dilekçeyi da " bir ifade çıktı. Gerekçeli kararı yazılınca bunu daha net göreceğiz. Yani tabii özetle mesele şudur. Yüksek Seçim Kurulu şunu demiştir. Bir, "seçimle ilgili yargı benim işimdir" demiştir. 2, " Bununla ilgili Asliye Hukuk mahkemeleri tedbir kararı veremez" demiştir.

demiştir. 2, " demiştir. Ya da verse de "Beni etkilemez" demiştir. Hani "Ben onun tedbir kararını kaldıracak mercii değilim ama onun tedbir kararı benim seçim işlemlerini yürütmeme engel değildir" demiştir. Yani "O kendi alanında verir vermez. Ben onun bir temyiz mercii değilim. Dolayısıyla o kararı kaldırırım kaldırmam. O başka bir meseledir. Ama ben seçimle ilgili bir seçimin yana yapılıp yapılmayacağı, nasıl yapılacağı, geçerli olup olmadığı benim işimdir" demiştir. Bu çok önemli bir karar.

Tezcan, gerekçeli karar açıklandığında bu yanlış anlamanın netleşeceğini söyledi ve ekledi:

Dolayısıyla ben "Asliye Hukuk Mahkemesi'nin bununla ilgili meselesini tartışmam ama benim önümde somut seçimle ilgili bir mesele vardır. o da İlçe Seçim kurullarının Asliye Hukuk Mahkemesi'nin yetkisiz kararına dayanarak tedbir kararına dayanarak kongreleri yapmam kararıdır. Ben bunu kaldırırım. Benim inceleme alanım budur" diyerek tam bu yetki benimdir demiştir aslında ve tam kanunsuzluk yoluyla İlçe Seçim Kurulu kararlarını kaldırmıştır.

Tezcan’a göre, YSK’nın bu tutumu, seçim süreçlerinde Asliye Hukuk Mahkemesi gibi adli makamların kararlarının bağlayıcı olmadığını ifade etti.

“Yüksek Seçim Kurulu aslında burada ‘seçim yargısı benim işimdir. Asliye Hukuk mahkemeleri burada yetkili değildir’ demiştir” diyen Tezcan, kararın ileride benzer müdahalelerin önünü keseceğini söyledi.

YSK BUTLAN DAVASINA MESAJ GÖNDERDİ

Tezcan, 15 Eylül'deki “mutlak butlan” davasına da atıf yaparak, YSK kararının bu davaya özel olmasa da açık bir mesaj içerdiğini vurguladı:

Yüksek Seçim Kurulu çok önemli bir mesaj verdi. O davaya özel değil. Dedi ki "bu iş benim işimdir kardeşim. Siyasi Partiler Kanunu'nun 21. maddesi bu noktada açıktır. Seçim Parti seçimleri yargı gözetim ve denetiminde yapılır. Anayasanın 79. maddesi açıktır. Siz kalkıp da Siyasi Partiler Kanunu'nun hüküm bulunmayan hallerde Medeni Kanun hükümleri uygulanır dediği ya da Dernekler Kanunu hükümleri uygulanır dediği maddeyi alıp buraya uygulayamazsınız" Niye? Çünkü hüküm var bu konuda. Siyasi Partiler Kanunu'nun 21. maddesinde hüküm var.

Tezcan, Siyasi Partiler Kanunu’nda açık hüküm varken Medeni Kanun veya Dernekler Kanunu’nun uygulanamayacağını belirtti ve şunları ekledi:

Dolayısıyla seçim yargısı doğrudan doğruya Siyasi Partilerin içindeki parti içi seçimleri doğrudan seçim kurullarının kontrolünde yapılır. Doyu bu çerçevede Ankara işte o meşhur Ankara'da devam eden davada dosyada da "yetki benimdir" diyor aslında.

YSK'nın verdiği karar ile CHP’de olağanüstü kurultay için gerekli imzaların toplandığını belirten Tezcan, bu sürecin artık durdurulamayacağını ifade etti. İstanbul’daki il delegelerinin büyük çoğunluğunun kurultay için noter onaylı imza verdiğini belirten Tezcan, “İstanbul İl delegelerinin tamamı ‘biz kongre istiyoruz, il başkanımız Özgür Çelik’tir’ diyor” dedi.

Kurultay delegelerinin de aynı tutumu sergilediğini vurgulayan Tezcan, “900 kurultay delegesi 21 Eylül'de olağanüstü kurultay istiyor. Bu saatten sonra hangi karar verilirse verilsin, CHP 21 Eylül'de olağanüstü kurultayı yapar” dedi.



Tezcan, olası bir mahkeme müdahalesinin YSK kararına rağmen geçerli olmayacağını belirtti: