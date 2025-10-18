'Halkın cebinden 5 kuruş çıkmayacak' denmişti: 136.1 milyar TL çıkacakmış!

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, şehir hastanelerine ilişkin yaptığı açıklamada, 2026 yılında özel şirketlere aktarılacak ödenekleri paylaştı. Bulut, yalnızca 2026 yılında, şirketlere ‘Hastanelerin Hizmet Alımı Suretiyle Sunduğu Hizmetler’ başlığı altında 57 milyar 470 milyon 103 bin TL, ‘Şehir Hastaneleri Yatırımlarının Kullanım Bedeli’ başlığı altında ise 78 milyar 678 milyon 556 bin TL olmak üzere toplamda 136 milyar 148 milyon 659 bin TL ödenecek” dedi.

"MİLLETİN CEBİNDEN 5 KURUŞ ÇIKMAYACAK" DENMİŞTİ

6428 Sayılı Kanun kapsamında yapılan şehir hastanelerine ilişkin ödenekleri paylaşan Bulut, “‘Milletin cebinden 5 kuruş çıkmayacak’ dedikleri şehir hastaneleri bugün halkın iliğini, kemiğini sömüren bir kara deliğe dönüşmüş durumda” dedi.

HALKIN KAYNAKLARI ŞİRKETLERE RANT OLDU

Kamu-özel iş birliği modeliyle yürütülen şehir hastanesi projelerinin, halkın kaynaklarını özel şirketlere aktaran bir rant düzenine dönüştüğünü belirten Bulut, bu sistemin bütçeye ve kamu hizmetlerine ağır yük getirdiğini söyledi.

Bulut, “Bu devasa tutar, ülkenin sağlık bütçesinin önemli bir kısmının doğrudan özel sermayeye aktarılması anlamına geliyor. Üstelik bu sadece bir yıllık yük. Şehir hastaneleri projeleri, 25 yıl boyunca vatandaşın vergileriyle finanse edilmeye devam edecek. Yani halkın alın teriyle toplanan vergiler, yıllar boyunca bu sözleşmeler sayesinde yandaş şirketlerin kasalarına akacak” dedi.

Artan faiz giderleri, döviz garantili sözleşmeler ve şeffaf olmayan ihalelerle ülke ekonomisinin ağır bir kambur altında bırakıldığını savunan Bulut, “Bu kirli düzen sürdükçe, bütçedeki her açık, ödenen her faiz, yapılan her kesinti, halkın cebinden çıkmaya devam edecek” ifadelerini kullandı.