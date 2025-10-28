Hakemler bahis skandalının görünen yüzü mü? Masör bile işin içindeymiş! Saymaz tek tek sordu

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’nun “371 hakemin bahis hesabı var, 152’si aktif bahis oynuyor” açıklaması, futbol camiasında deprem etkisi yarattı.

Halktv.com.tr Yazarı İsmail Saymaz, Halk TV'de Ebru Baki'nin sunduğu Para Siyaset programında hem TFF’nin iç soruşturmasını hem de savcılığın yürüttüğü adli süreci detaylarıyla aktardı.

BİR HAKEM 18 BİN KEZ BAHİS OYNAMIŞ

İsmail Saymaz, 7 üst klasman hakem, 15 üst klasman yardımcı hakem, 36 klasman hakem ve 94 klasman yardımcı hakemin bahis hesaplarının tespit edildiğini vurguladı. “Yüzü aşıyor ” diyen Saymaz, içlerinden bir hakemin tam 18.227 kez bahis oynadığını, 10 hakemin 10.000’in üzerinde bahis oynadığını, 42 hakemin ise ayrı ayrı binin üzerinde bahis yaptığını belirtti.

Bahis skandalında mutlak butlan iddiası: 'Son iki sezonun şampiyonlukları geçersizdir'

Bazı hakemlerin yalnızca bir veya iki kez bahis oynadığı da tespit edildi.

TFF Başkanı Hacıosmanoğlu’nun savunmasına da değinen Saymaz, şunu aktardı

: “Federasyon Başkanı diyor ki: ‘Hepsinin üyeliğinin olması, hepsinin bahis oynadığı anlamına gelmez. Bazıları maç ve skorları takip etmek için diye abone olmuş olabilir.’”

SKANDAL SADECE HAKEMLERLE SINIRLI DEĞİL! MASÖR BİLE VAR

TFF’nin iç soruşturmasının sadece hakemlerle sınırlı kalmadığını belirten Saymaz, şu bilgileri verdi:

“Futbol ailesindeki 3.700 kişiyle ilgili bir ay önce inceleme başlatılmış. Kulüp başkanları, yöneticiler, teknik direktörler, antrenörler, kulüp çalışanları, futbolcular ve hakemler bu kapsamdaymış.”

TFF’nin anlaşmalı olduğu bir şirket aracılığıyla hem uluslararası hem de yerel bahis siteleri incelendi. Saymaz’ın aktardığına göre:

3.057 kez bahis yapan ve 476 kez kazanç sağlayan bir kulüp başkanı,

1.950 bahis yapıp 340 kez kazanan bir futbolcu,

15.987 kez bahis oynayıp 3.138 defa kazanan bir teknik adam,

2.399 bahis yapıp 329 kez kazanan bir masör tespit edildi.

Saymaz şu yorumu yaptı:

“Mesele sadece hakemlerle ilgili değil, futbol camiasının tümüne yayılmış bir vakadan söz ediyoruz.”

İKİ AYRI SORUŞTURMA BİRLEŞTİ

Bahis iddialarıyla ilgili iki ayrı adli dosya olduğunu belirten Saymaz, bunlardan birinin Nisan 2025’ten bu yana İstanbul’da, diğerinin Antalya’da yürütüldüğünü ve son gelişmelerin ardından Antalya’daki dosyanın İstanbul’a gönderilerek birleştirildiğini söyledi. Saymaz, “Artık bu bahis iddiasını İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturacak” dedi.

SAYMAZ'DAN ÇOK KRİTİK SORULAR

Saymaz, soruşturmanın titizlikle yürütülmesi gerektiğini vurgularken, şu soruları kamuoyunun dikkatine sundu:

“Bu hakemlerden kaçı kendi yönettiği maç için bahis oynamıştır?”

“Bu hakemlerin çaldığı düdükler ya da bahis oynadığı maçlar şampiyonluğa etki eden maçlar mıydı?”

“Bu hakemlerin bahis oynadığı maçlar sonucunda küme düşen takımlar oldu mu?”

“Merkez Hakem Kurulu üyeleri arasında bahis oynayan var mı?”

Bu kapsamda Gazeteci Murat Ağırel’in, MHK Başkanı’nın 2008–2012 yılları arasında bir bahis sitesine üye olduğunu iddia ettiğini de ekledi:

“Ancak bunun da maç sonuçlarını takip etmek için açılmış olabileceğini söylüyor. Yani oynadığını söyleyemiyoruz. Abone olduğunu söyleyebiliyoruz.”

SAYMAZ SORUŞTURMANIN HASSASİYETİ VURGULADI

Soruşturmanın lig devam ederken kamuoyuna yansımasının büyük risk taşıdığını vurgulayan Saymaz, geçmişteki şike davasını hatırlattı:

“2011 yılındaki Şike soruşturması bütün bir camianın ayaklanmasına yol açtı. O tarihte kulüp başkanı Aziz Yıldırım tutuklandı, Fenerbahçe'nin şampiyonluğunu tartışmaya açılmasına sebebiyet verdi.”

Saymaz, benzer bir hatanın tekrarlanmaması gerektiğini belirtti:

“Futbol kendi içinde ayrı bir dünya, futbol dünyasına dışarıdan siyasal ya da yargısal yöntemlerle müdahale etmek beklenmedik sonuçlar verir. Olgunlaşmadan kesin niteliğe sahip olmadan dışarıya yansıyacak bir bilgi bütün futbol camiasını karıştırabilir.”

Saymaz, TFF Başkanı’nın “yüzü aşkın hakem bahis oynadı” açıklamasının etkilerine dikkat çekti:

“Mesela geçen hafta maçtaydım. Hakeme ıslık çalındı. Kararları tartışıldı. Şimdi bu açıklamalardan sonra her maçta ‘şikeci’ suçlaması yapılabilir.”

Son söz olarak Saymaz, şunu söyledi: