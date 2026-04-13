Hakan Fidan Lavrov ve bin Ferhan ile görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan; İran ile ABD-İsrail arasında süren gerilim ve çatışmalara ilişkin Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ile telefonda görüştü.
Dışişleri Bakanlığından edinilen bilgilere göre; Fidan'ın mevkidaşları ile gerçekleştirdiği görüşmelerde, ABD-İsrail ikilisinin İran'a saldırılarıyla tırmanan savaşı sona erdirmeye yönelik çabalar ele alındı. (AA)