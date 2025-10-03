Hak gaspı Meclis'e kadar girdi!

CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, Meclis çalışanlarının sorunlarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Tanal, "TBMM personelinin hakkı gasbediliyor" dedi.

CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, Meclis çalışanlarının sorunlarına ilişkin açıklamalarda bulundu. "TBMM personelinin hakkı gasbediliyor" diyen Tanal, "4-D statüsündeki çalışanlar için Toplu İş Sözleşmesi’nin 36. maddesi gereği, yılda iki kez hizmete özel kıyafetler verilmek zorundadır. 2025 yılı yazlık kıyafet ölçüleri personelden mayıs ayında alınmasına rağmen, bugün 3 Ekim 2025 itibarıyla kıyafetler hâlâ teslim edilmemiş, karşılığı olan bedel de ödenmemiştir" dedi.

"TBMM PERSONELİNİN HAKKI GASP EDİLİYOR"

CHP Şanlıurfa Milletvekili Tanal, sosyal medya hesabından Meclis personelinin özlük haklarıyla ilgili açıklama yaptı.

Tanal, "TBMM personelinin hakkı gasp ediliyor. 4-D statüsündeki çalışanlar için Toplu İş Sözleşmesi’nin 36. maddesi gereği, yılda iki kez (yazlık – Temmuz, kışlık – Aralık) hizmete özel kıyafetler (ayakkabı, gömlek, yelek, pantolon) verilmek zorundadır. 2025 yılı yazlık kıyafet ölçüleri personelden Mayıs ayında alınmasına rağmen, bugün 3 Ekim 2025 itibarıyla kıyafetler hâlâ teslim edilmemiş, karşılığı olan bedel de ödenmemiştir. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde, yani milletin iradesinin kalbi olan kurumda, çalışanların Toplu İş Sözleşmesi’nden doğan hakkı dahi ihlal ediliyorsa, yurttaşa nasıl adalet, nasıl hukuk anlatılacaktır? TBMM Başkanlığı derhal bu hak gaspını sonlandırmalı, personelin hakkını teslim etmelidir" ifadelerini kullandı.

