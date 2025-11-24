Güney Kore ile Nükleer işbirliği! İmzalar atıldı

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'yi ziyaret eden Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung'u resmi törenle karşıladı. Lee'nin makam aracını, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önündeki caddede karşılayan süvariler, araca protokol kapısına kadar eşlik etti.

Erdoğan Güney Kore Lideri ile Saray'da bir araya geldi

İMZALAR ATILDI

Türkiye ve Güney Kore arasında çeşitli alanlarda 6 anlaşma imzalandı. Anlaşmalar arasında Sinop Nükleer Güç Santrali Projesi de bulunuyor.

Görüşmenin ardından Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle oldu;

"GÜNEY KORE İLE KAN KARDEŞİ OLDUK"

"Sayın Cumhurbaşkanına Haziran ayında göreve başladıktan sonra bir mesajla tebriklerimi iletmiş, bilahare bir telefon görüşmesi yapmıştık. Kendisi hayatın zorluklarıyla daha çocuk yaşta tanışmış, doğru bildiği yolda kararlılıkla yürümüş ve ülkesine yaptığı hizmetlerle Kore halkının teveccühünü kazanmış bir liderdir. Sayın Cumhurbaşkanına yüksek vazifesinde bir kez de sizlerin huzurunda muvaffakiyetler diliyorum. Uzun yıllardan sonra Güney Kore'den Cumhurbaşkanı düzeyinde bir devlet ziyareti gerçekleşmesinden ayrıca memnuniyet duyuyoruz. Türkiye ve Güney Kore arasındaki güçlü bağları bu ziyaret vesilesiyle daha da pekiştirdiğimize inanıyorum. Bizim gibi Korelilerin de Türkiye'yi kardeş ülke olarak nitelendirmeleri bizlere mutluluk veriyor. Bildiğiniz üzere Kore Savaşı'nda omuz omuza aynı cephede savaştık ve kan kardeşi olduk. Türkiye olarak 75 sene önce binlerce kilometre uzaklıktaki topraklara 23 bine yakın Mehmetçiğimizi gönderdik. Bu vesileyle şehitlerimizi ve merhum gazilerimizi rahmetle anıyoruz. Hayatta olan Kore gazilerimizi de saygıyla ve minnetle selamlıyoruz.

"TAMAMEN YERLİ VE ELEKTRİKLİ YENİ BİR ÜRETİM SÜRECİ BAŞLAYACAK"

Sayın Cumhurbaşkanı ve heyeti yarın Ankara'daki Kore'de savaşan Türkler anıtına çelenk bırakacaklar. Kendilerine gösterdikleri bu duyarlı ve nazik yaklaşım için ayrıca teşekkür ediyorum. Bildiğiniz üzere Güney Kore ile diplomatik ilişkilerimizi 1957 yılında başlattık. 2012 yılında ise ülkelerimiz arasında stratejik ortaklık tesis ettik. 2027'de diplomatik ilişkilerimizin tesisinin 70. yıl dönümünü kutlayacağız. İnşallah bu önemli merhaleyi muhtelif alanlarda birlikte düzenleyeceğimiz etkinlikler ve ziyaretlerle taçlandıracağız. Kıymetli basın mensupları, değerli dostumla bugün kapsamlı görüşmeler yaptık. Ticaretten turizme, enerjiden savunma sanayine, altyapıdan ulaştırmaya, bilim ve teknolojiden karşılıklı yatırımlara pek çok alanda işbirliği imkanlarını ele aldık. Yapay zeka, yarı iletkenler ve batarya teknolojileri, inovasyon ve yenilebilir enerji alanlarında ciddi bir potansiyel bulunuyor. Bugün özel sektörlerimiz arasında rüzgar enerjisi alanında işbirliğini öngören önemli bir belge daha imzalandı. Keza Koreli dostlarımızla kan plazması alanında ortak bir projeyi hayata geçirmek üzere mutabakat sağlandı. Asya Pasifik'teki ikinci büyük ticaret ortağımız Güney Kore ile evvelce belirlediğimiz 15 milyar dolarlık ticaret hacmine oldukça yaklaştık. 10 milyar dolar sınırını ortak gayretlerle çoktan aşmış durumdayız. Daha dengeli ticari ilişkiler için serbest ticaret anlaşmamızın gözden geçirilmesi ihtiyacına da dikkat çektim. Hyundai şirketinin İzmit'teki fabrikasında yaptığı yeni yatırımla elektrikli araç üretecek olması bizleri ziyadesiyle memnun etmiştir. Bu yatırımla yerli ve milli markamız TOGG'dan sonra ülkemizde tamamen yerli elektrikli olacak yeni bir üretim süreci başlayacaktır. Ülkemizde yatırım yapacak, üretim istihdam sağlayacak Koreli şirketlere her türlü desteği vereceğimizi buradan tekrar ifade ediyorum.

"SAVUNMA SANAYİNDE DE ÖNEMLİ PROJELERE İMZA ATTIK"

Stratejik ortağımız Güney Kore ile bugüne kadar savunma sanayinde de önemli projelere imza attık. Altay Tankı projemiz bunun en başarılı örneklerinden biri. Milli tanklarımızın ordumuza teslimi biliyorsunuz geçtiğimiz ay başladı. Bu alandaki müşterek projeleri daha da çeşitlendirmeyi hedefliyoruz. Yaptığımız ikili görüşmede savunma sanayine yönelik bundan sonraki süreçte birçok adımları Güney Kore ile atabileceğimizi konuştuk. Bunun yanında nükleer güç santrali kurulması konusunda da ilgili kurumlarımız arasında görüşmeler sürüyor. Az önce Kore Elektrik Şirketi ile Türkiye Nükleer Enerji Anonim Şirketi arasında imzalanan mutabakat zaptını önemli bir adım olarak görüyorum. Güney Kore ile terörle mücadele konusunda da hemfikiriz. Değerli Arkadaşlar Sayın Cumhurbaşkanı ile ikili ilişkilerimizin yanı sıra Filistin, Ukrayna, Suriye, Kore yarımadası dahil bölgesel ve uluslararası meseleleri de ele aldık. Başta Birleşmiş Milletler G20 ve MİGTA olmak üzere uluslararası ve bölgesel platformlardaki iş birliğimizi sürdürme konusunda mutabık kaldık. Bu vesileyle Güney Kore'nin başarıyla sürdürdüğü MİGTA dönem başkanlığını takdir ettiğimizi belirtmek istiyorum. G20 zirvesinde MİGTA'nın dönem başkanlığı sayın başkandaydı. Nitekim orada devir teslimi ile alakalı kendisi ile de görüşmemiz oldu ve aile fotoğrafını da orada birlikte çektirdik. Güney Kore'nin geçtiğimiz Nisan ayında Suriye ile diplomatik ilişki tesis etmesinden büyük bir memnuniyet duyduk.

"PUTİN VE ZELENSKİY İLE GÖRÜŞTÜM"

Suriye, Gazze ve Ukrayna'nın yeniden imarı dahil, Irak, Afrika ve Orta Asya gibi farklı coğrafyalarda da birlikte çalışabileceğimizi düşünüyoruz. Gazze'deki durum üzerinde Türkiye ve Güney Kore olarak ateşkesin sürdürülmesini, masum insanların öldürülmemesini ve iki devletli çözümü savunuyoruz. 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan egemen ve bağımsız bir Filistin devletinin kurulması adil ve sürdürülebilir barışın temel koşuludur. Bu çerçevede Türkiye olarak henüz bu yönde adım atmamış tüm dost, kardeş ve müttefik ülkelerden Filistin devletini tanımalarını bekliyoruz. Ukrayna bağlamında çatışmaların durması ve tarafların müzakere masasında diplomatik çözüme yönelik adımlar atması yönündeki tutumumuz hiç değişmedi. Sizlerin de takip ettiği üzere hem Sayın Zelenskiy hem de Sayın Putin ile görüşmelerim oldu. Türkiye olarak İstanbul süreci başta olmak üzere kalıcı barışı yürütülecek tüm diplomatik girişimlere destek vermeye devam edeceğiz. Değerli basın mensupları, malumunuz bugün ülkemizde 24 Kasım Öğretmenler Günü. Sayın Cumhurbaşkanı'nın kıymetli refikasının da piyano öğretmeni olduğunu öğrendim. Hanımefendi de buradaydı, birlikte geldiler. Bu vesileyle ülkemizdeki öğretmenlerimizin ve Sayın Hanımefendi'nin Öğretmenler Günü'nü kutluyorum. Sayın Cumhurbaşkanı'na nazik ziyaretleri için huzurlarınızda bir kez daha teşekkür ediyorum. Tüm Kore halkına en kalbi selamlarımı gönderiyorum. Şimdi sözü Sayın Cumhurbaşkanı'na bırakıyorum."

"KADİM DOSTLUĞUMUZA DAYANAN İKİ İŞ BİRLİĞİNİN GÜNDEMLERİNİ DEĞERLENDİRDİK"

Basın toplantısında konuşan Güney Kore Lideri Lee ise şöyle konuştu:

"Türkiye'nin Kore Savaşı'na katılmasının 75. yıl dönümüne ve Cumhurbaşkanlığı görevindeki ilk yılıma denk gelen bu yılda, kardeş ülke Türkiye'yi ziyaret etmekten özel bir anlam ve büyük memnuniyet duyuyorum. Kore Savaşı sırasında Türkiye'nin Kore'de henüz diplomatik ilişkilerinin bulunmamasına rağmen kanla kurulan dostluğumuz, 1950 yılından diplomatik ilişkilerinin tesis edilmesi, iki ülke ilişkilerinin hızla gelişmesi için sağlam temel oluşturmuştur. Bu güçlü temel üzerinde Kore ve Türkiye 2012 yılında ilişkilerini stratejik ortalığı seviyesine yükseltmiş ve siyasi, ekonomik, kültürel ve haklarımız arasındaki etkileşim dahil geniş bir alanda karşılıklı menfaate dayalı iş birliğinin sürekli olarak derinleşmiştir. Özellikle Avrupa ile Asya'nın kesiştiği noktada yer alan Türkiye, Koreli firmaların Avrupa pazarına açılmasında güçlü bir konuma gelmiştir. Bugün Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığımız görüşmelerde kadim dostluğumuza dayanan iki bir iş birliğinin gündemlerini değerlendirdik. Stratejik ortalığımız daha geleceğe dönük ve karşılıklı çıkarlara dayalı bir düzey taşıma yönelik konularda kapsamlı biçimde ele aldık. Değişen bölgesel ve uluslararası gündemlerde iki ülke arasındaki dayanışmayı derinleştirecek yollarda kapsamlı şekilde değindik. Her iki ülkenin savunma sanayi alanında daha güçlü konuma gelebilmek için çabaları gösterdiği bu süreçte, karşılıklı güven temelinde ortak üretim, teknoloji iş birliği ve eğitim temasları gibi savunma alanındaki ortak iş birliğimizi sürdürmek konusunda kararlıyız. Altay ana muharebe tankı projesinde olduğu gibi başarılı iş birliği örneklerinin çoğalmasını, bunu hem iki ülkenin savunma sanayindeki kapasitesinin güncelleşmesine hem de bölgesel ve küresel barış ile güvenliğin muhafazasına katkı sağlamasını bekliyoruz. Sinop nükleer santral projesinde de aralarındaki müzakere ve değerlendirme sürecinin sorunsuz ilerlemesi için iki hükümetin de gerekli bilgi ve desteğini göstereceğini konusundan mutluluk kaldı. Kore'nin ileri nükleer teknoloji ve güvenli işletme konusundaki yüksek kapasitesinin Türkiye'nin nükleer enerji geliştirme sürecine somut katkıları sunmasını temenni ediyorum. Biyoteknoloji alanında Türkiye'nin kan ürünlerde yerli üretim hedefi doğrultusunda yürüttü projeye Koreli şirket SK Plasma'nın katılımından memnuniyet duyuyoruz. İki ülke arasında kanla kurulan kardeşlik bağları düşünüldüğünde bu projenin anlamı bizim için daha da büyüktür. Bu vesileyle söz konusu proje ilişkin Kore şirketinin katılımına gösterdiğiniz ilgi için Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bir kez daha teşekkür ediyorum."

STRATEJİK ORTAKLIK HAKKINDA ORTAK BEYAN

"Bir Kardeşlik Mirası, Gelecek için Bir Vizyon"

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine, Kore Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Lee Jae Myung, 24-25 Kasım tarihlerinde Türkiye'ye bir devlet ziyareti gerçekleştirmiştir.



Taraflar samimi ve dostane bir havada kapsamlı görüşmelerde bulunarak, ülkelerinin Kore Savaşı sırasında kurulan kardeşlik bağlarına dayalı yakın ve tarihi ilişkilerini ele almıştır.



2027 yılında iki ülke arasında diplomatik ilişkilerin tesisinin 70. yıl dönümüne yaklaşırken, karşılıklı saygı, güven ve uzun süreli dostluk temelli Stratejik Ortaklığın daha da derinleştirilmesi konusundaki ortak irade yeniden teyit edilmiştir.

SİYASİ İŞ BİRLİĞİ

Taraflar, diplomatik ilişkilerin kurulmasından bu yana ilişkilerin istikrarlı bir şekilde gelişmesini memnuniyetle kaydetmişler ve Asya, Avrupa ve ötesinde barış, istikrar ve refah için ortak taahhütlerini vurgulamışlardır. Taraflar her düzeyde diyalog ve istişarenin önemine atıfla düzenli siyasi temaslar ve üst düzey ziyaretleri sürdürme konusunda iradelerini ifade etmişlerdir.

Taraflar, Birleşmiş Milletler, G20, OECD ve MIKTA gibi çoktaraflı platformlarda sürdürülebilir kalkınma, küresel sağlık ve ortak meydan okumalara etkili yanıtlar vermek için birlikte çalışmaya hazır olduklarını yinelemiştir.

EKONOMİK VE ENDÜSTRİYEL İŞ BİRLİĞİ

Taraflar, Türkiye-Kore Serbest Ticaret Anlaşması kapsamında kaydedilen ilerlemeye dair memnuniyetlerini belirtmiş, ortak refah ve karşılıklı tamamlayıcı ticaret yapısına katkıda bulunacak bir anlaşmanın sürdürülmesinin önemini vurgulamışlardır.



Taraflar, sürdürülebilir kalkınma hedefleri çerçevesinde tarım, balıkçılık ve ormancılık alanlarında iş birliğini geliştirme konusunda mutabık kalmışlardır.



Taraflar iki ülke ekonomilerinin birbirini tamamlayıcı niteliğini kabul ederek, piyasa ilkeleri ile karşılıklı fayda rehberliğinde sanayi, imalat, altyapı geliştirme ve enerji alanlarında iş birliğinin sürdürülmesini teşvik etmiştir. Taraflar ayrıca kamu kurumları ve özel sektörler arasında devam eden iş birliğinden duydukları memnuniyeti ifade etmiş ve tüm ortak faaliyetlerde şeffaflık ve adil rekabetin önemini kaydetmişlerdir.



BİLİM, TEKNOLOJİ VE İNOVASYON ALANINDA İŞ BİRLİĞİ



Taraflar, yapay zekâ ve dijitalleşme gibi yeni teknolojilerin ekonomi ve güvenlik alanında oynadığı önemli rolü teyitle, bilim, teknoloji ve inovasyon alanlarında iş birliğini artırma konusundaki iradelerini beyan etmişlerdir.



Taraflar, inovasyon için ortak platformların kurulması da dahil olmak üzere, Ar-Ge ekosistemini geliştirmek ve iş birliğini kolaylaştırmak için ortak çabaları teşvik etmeye kararlıdır.



SAVUNMA SANAYİİ İLİŞKİLERİ



Taraflar, ulusal mevzuatları ve uluslararası hukuka uygun olarak, savunma sanayii iş birliğini teşvik etmek, yeni ortaklıklar geliştirmek ve karşılıklı yarar sağlayan projeler yoluyla ikili ilişkileri daha da derinleştirmek konusunda mutabık kalmışlardır.



ENERJİ, ÇEVRE VE SÜRDÜRÜLEBİLİR BÜYÜME



Taraflar, Paris Anlaşması ve Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri (SKH’ler) uyarınca iklim değişikliğini ele almak ve sürdürülebilir büyümeyi teşvik etmek konusunda ortak sorumluluklarını teyit etmiştir.



Taraflar, enerji dönüşümü, enerji güvenliği ile çevre koruma ve yönetimi alanlarında iş birliğinin önemini yinelemiş; yenilenebilir enerji, temiz hidrojen, batarya teknolojileri ve geri dönüşüm konularında iş birliğinin önemine işaret etmişlerdir. Ayrıca, elektrik şebekesi modernizasyonu çabalarının önemine de dikkat çekmişlerdir.



İki taraf nükleer enerji alanında genel iş birliğinin ilerletilmesine yönelik desteklerini vurgulayarak, bu alanın iki ülke arasındaki stratejik ilişkiyi güçlendirme potansiyelini ifade etmişlerdir.



İki taraf temiz teknolojiler ve yeşil ulaştırma alanlarındaki mevcut deneyim paylaşımını takdir ettiklerini belirtmiş ve bu çabaları ulusal önceliklerine uyumlu ve pragmatik bir şekilde sürdürme konusunda mutabık kalmıştır.



KÜLTÜREL VE HALKLAR ARASI ETKİLEŞİM



İki ülke arasındaki dostluğun, halklarının samimiyetine dayandığını kaydeden taraflar, Türkiye ve Kore arasındaki etkin kültürel, akademik ve turizm alanındaki etkileşimlerin önemine işaret etmişlerdir. İki taraf, karşılıklı anlayışı ve dil öğrenimini teşvik eden eğitim ve kültür kurumlarının çalışmalarını takdirle, öğrenci hareketliliği, sanat alanındaki iş birliği ve turizmin toplumlar arasında kalıcı köprüler olarak taşıdığı değeri vurgulamıştır.



Taraflar, birbirlerinin kültürlerine, geleneklerine ve çağdaş yaşamlarına artan ilgiden duydukları memnuniyeti ifade ederek, bu tür etkileşimlerin ikili ilişkilerin en kalıcı temelini oluşturduğunu kaydetmiştir.



İki taraf bu ortak tarihî mirası gelecek nesillere aktarma konusundaki kararlılıklarını yinelemiştir. Bu bağlamda, Gaziler ve ailelerine yönelik çalışmaların artırılması, Kore ve Türkiye’nin ilgili kurumları arasında deneyim paylaşımının arttırılması ve ortak anma etkinliklerinin desteklenmesi niyetlerini belirtmiştir. Söz konusu iş birliğinin iki ülke halkları arasındaki bağları daha da güçlendireceği teyit edilmiştir.



Bu çerçevede, taraflar, sivil havacılık alanındaki yakın iş birliği de dahil olmak üzere, bağlantısallığın geliştirilmesinin, halklar arasındaki etkileşim ve seyahati daha kolay, daha güvenli ve daha erişilebilir hale getirerek, kültürel etkileşimi daha da güçlendirdiğini kaydetmiştir.

BÖLGESEL VE KÜRESEL İŞ BİRLİĞİ

Taraflar, uluslararası barış ve istikrarın korunmasına ve terörizmin her türlü biçimi ve şekliyle, organize suçlarla ve mülteci konuları gibi küresel sorunlarla mücadeleye yönelik ortak çıkarlarını yeniden teyit etmiştir. Taraflar ayrıca bölgesel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunarak, uyuşmazlıkların barışçıl çözümü için diyalog, diplomasi ve uluslararası hukuka saygının vazgeçilmez olduğu konusunda mutabık kalmıştır. Küresel nükleer silahların yayılmasının önlenmesi rejiminin korunmasına dair bağlılıklarını vurgulayan taraflar, bu bağlamda da görüş alışverişinde bulunmuştur.



İki taraf da Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan tamamen arındırılması ile kalıcı barış ve istikrarın sağlanması yönündeki taahhütlerini yinelemiştir. Türkiye, Kore Cumhuriyeti’nin Kore Yarımadası’nda barışçıl bir arada yaşama ve ortak kalkınma hedefi doğrultusunda, Koreler arası temasların artırılması, ilişkilerin normalleştirilmesi ve nükleer silahsızlanmanın ilerletilmesi yoluyla diyaloğun yeniden başlamasına yönelik olarak gerilimi azaltıcı ve güven artırıcı proaktif çabalarına desteğini ifade etmiştir.



İki taraf da insani sorunların ele alınmasında birlikte çalışma ve küresel barış ve kalkınmaya yapıcı şekilde katkıda bulunma niyetlerini vurgulamıştır.