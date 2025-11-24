Erdoğan Güney Kore Lideri ile Saray'da bir araya geldi

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung ile Ankara'da bir araya geldi.

ERDOĞAN GÜNEY KORE LİDERİ'Nİ KAPIDA KARŞILADI

Görüşme öncesinde Erdoğan, Türkiye'yi ziyaret eden Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung'u resmi törenle karşıladı. Lee'nin makam aracını, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önündeki caddede karşılayan süvariler, araca protokol kapısına kadar eşlik etti.

Erdoğan, Lee'yi külliyenin ana giriş kapısında karşıladı. Erdoğan ve Lee'nin tören alanındaki yerlerini almasının ardından, iki ülkenin milli marşları çalındı.

Törende, tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerler de yer aldı, 21 pare top atışı yapıldı. Güney Kore Devlet Başkanı Lee, Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı "Merhaba asker" diyerek selamladı.

Birbirlerine heyetlerini takdim eden Erdoğan ve Lee, merdivenlerde Türkiye ve Güney Kore bayrakları önünde tokalaşarak basın mensuplarına poz verdi.

İKİ LİDER BAŞ BAŞA GÖRÜŞTÜ

Törenin ardından Erdoğan, Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung ile baş başa görüştü