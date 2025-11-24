Güney Kore Devlet Başkanı Anıtkabir'i ziyaret etti: Ata'ya saygılarını sundu

Yayınlanma:
Resmi ziyaret için Türkiye'de bulunan Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung, Anıtkabir'i ziyaret ederek Kurucu Önder Kemal Atatürk'e saygı duruşunda bulundu.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelecek olan Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung, öncesinde Anıtkabir'i ziyaret etti.

Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesi önünde saygı duruşunda bulunduktan sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçen Lee, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.

anitkabir.jpg

İngiltere Başbakanı'ndan Anıtkabir ziyareti: Saygılarımı sunmak bir onurdurİngiltere Başbakanı'ndan Anıtkabir ziyareti: Saygılarımı sunmak bir onurdur

GÜNEY KORE DEVLET BAŞKANI'NDAN ATATÜRK'E SAYGI

Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın da yer aldığı heyetle Anıtkabir'i ziyaret eden Lee, Aslanlı Yol'dan yürüyerek geldiği Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakarak saygı duruşunda bulundu.

Ardından hatıra fotoğrafı çektiren ve Misak-ı Milli Kulesi'ne geçen Lee, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.

anitkabir1.jpg

Zelenski, Anıtkabir'i ziyaret ettiZelenski, Anıtkabir'i ziyaret etti

"KAN BAĞIYLA BAĞLI KARDEŞ ULUSLARIMIZ"

Güney Kore Devlet Başkanı Lee, deftere şunları yazdı:

"Atatürk'ü anarak, kan bağıyla bağlı kardeş uluslarımızın ortak refahı için birlikte ilerleyeceğiz."

Kaynak:AA

