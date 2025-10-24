Görevinden alınan 'Denizli İl Kültür ve Turizm Müdüründen' sitem dolu paylaşım

Görevinden alınan 'Denizli İl Kültür ve Turizm Müdüründen' sitem dolu paylaşım
Yayınlanma:
31 Mart yerel seçimlerinin ardından belediyedeki görevinden istifa ederek Denizli İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü görevine getirilmişti. İl Müdürlüğündeki görevinden alınan Hüdaverdi Otaklı, karara sitem etti. Otaklı, "Vefa, İstanbul'da sadece bir semtin adıymış..." dedi.

Denizli Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nü 2024’ten bu yana yürüten Hüdaverdi Otaklı görevden alındı. 31 Mart seçimlerinden sonra belediye seçimlerini AKP'nin kaybetmesinin ardından Denizli Büyükşehir Belediyesi’ndeki görevinden istifa eden Otaklı, Denizli Kültür ve Turizm İl Müdürü olarak atanmıştı.

Denizli İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü görevinden alınan Hüdaverdi Otaklı, sosyal medya hesabından karara sitem etti.

'VEFA, İSTANBUL'DA SADECE BİR SEMTİN ADIYMIŞ'

Otaklı'nın yaptığı açıklamada "Hüdaverdi Otaklı, Tavas’ın bir Türkmen köyünde doğan, yüce Türk milletinin vergileriyle kurulan devletin okullarında okuyan ve devletine, milletine; 10 yıl doğup büyüdüğüm Pınarlar’da Belediye Başkanlığı, 15 yıl Denizli Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı, 14 ay da Denizli İl Kültür ve Turizm Müdürü olarak 35 yıldır her kademede hizmet etmeye çalışan bir devlet memurudur.

Devletimizin görevlendirdiği her yerde ve her mevkide görev yapmayı şeref bilmişimdir. Yine aynı düsturla devletime ve milletime hizmet etmeye devam edeceğim. Üst düzey görevlerde siyasi iradenin gücünün idrakindeyim. Çalışmalarımda desteklerini gördüğüm başta çalışma arkadaşlarıma, büyüklerime, dostlarıma ve sevenlerime yürekten teşekkür ediyorum.

35 yıllık çalışma hayatımın sonunda vardığım sonuç, merhum Cumhurbaşkanımız Süleyman Demirel’in dediği gibi ‘Vefa’ İstanbul’da sadece bir semtin adıymış.

Saygılarımla" ifadeleri yer aldı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

