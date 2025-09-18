Gökçe Gökçen iktidara sert çıktı: TikTokçu anlayış toplumsal barış inşa edemez

Gökçe Gökçen iktidara sert çıktı: TikTokçu anlayış toplumsal barış inşa edemez
Yayınlanma:
CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Gökçen, "Unutulmamalıdır ki bir yanda kendi yurttaşlarıyla barışmayan, meydanlardaki kalabalıkların iradesini görmeyen, diğer yanda Ortadoğu ve dünyadaki gerilimlerin ciddiyetini fark etmeyen TikTokçu bir anlayış toplumsal barışı da inşa edemez" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, CHP Genel Merkezi'nde basın toplantısı düzenledi. Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Gökçen, hazırlanan demokratikleşme paketinde atılması gereken adımları dile getirdiklerini hatırlattı.

İsim vermeden Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ı işaret eden Gökçen, "Atılması gereken daha birçok adım var ve biz bunların sadece bir kısmını demokratikleşme paketimizde dile getirmiştik ve komisyona sunmuştuk. Atılması gereken daha birçok adım toplumun Meclis'e de güven duymasını sağlayacaktır. Ancak bunun tam aksi yönde adımlar atılmakta, demokrasiden uzaklaşmanın ekonomik maliyeti de yeniden topluma yüklenmektedir.

Unutulmamalıdır ki bir yanda kendi yurttaşlarıyla barışmayan, meydanlardaki kalabalıkların iradesini görmeyen, diğer yanda Ortadoğu ve dünyadaki gerilimlerin ciddiyetini fark etmeyen TikTokçu bir anlayış toplumsal barışı da inşa edemez" dedi. CHP lideri Özgür Özel, sık sık Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ı TikTok paylaşımları nedeniyle eleştiriyor.

DEMOKRASİ VE ADALET VURGUSU

Toplumsal barışın sağlanabilmesi için atılması gereken adımların altını çizen Gökçen, "Gerçek bir toplumsal barışın sağlanabilmesi ancak samimiyetle, demokratikleşmeyle, adaletle mümkündür. Cumhuriyet Halk Partisi olarak bizler bu sorumluluk ve bilinçle komisyonda ve Meclis'te ve sokaklarda çalışmalarımıza ve kararlı mücadelemize devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

