Gazeteci Mehmet Baran Kılıç'a hapis cezası

Boğaziçi Üniversitesi’ndeki usulsüzlükler, skandal atamalar ve öğrencilere yönelik baskıları haberleştiren Gazeteci Mehmet Baran Kılıç, X hesabından hapis cezasına çarptırıldığını duyurdu.

Kılıç, Boğaziçi Üniversitesi Genel Sekreteri Hasan Fehmi Topal’ın kişisel verileri ele geçirip yayma suçundan ceza aldığını açıkladı. Topal hakkındaki bilgileri YÖK ve LinkedIn gibi kamuya açık kaynaklardan derlediğini belirtti.

Kılıç, şunları ifade etti:

Boğaziçi Üniversitesi Genel Sekreteri’nin şikayetiyle yargılandığım davada, kişisel verileri ele geçirip yayma suçundan 1 YIL 8 AY hapis cezasına çarptırıldım

Kişisel veri dedikleri önceden yayınlanan haber ve duyurular, Linkedin bilgileri, herkese açık CV, YÖK tez kayıtları vb.

Soruşturma hakaret, kişisel verileri ele geçirip yayma, özel hayatın gizliliği ve iftiradan açılmıştı

Davaysa hakaret ve kişisel verilerden açıldı. Hakaretten beraat, kişisel verilerden hapis cezası aldım.

HAGB verildi.

Yazdığım şeyler tamamen herkesin ulaşabildiği açık kaynak verilerden oluşuyor hatta bunların bir kısmını genel sekreter kendi Linkedin hesabından bile paylaştı. Ama ben açık kaynak bilgiyi yazınca suç oluyor

Gerekçeli karar gelince istinafa gideceğiz.

Henüz kesinleşmeyen bu karardan benim anladığım şu; hakkında haber yaptığınız kişinin açık kaynaklardan ulaşabileceğiniz bilgilerle kısa biyografisini yazmak suç

Ki benim kullandığım ifadeler benden önce başka haberlerde de yazıldı, bir sıkıntı oluşmamıştı

Yazmaya devam