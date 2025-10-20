Fuat Oktay: Türkiye, Kıbrıs Türk halkının çözüm iradesinin daima yanındadır

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, 5 yıl süreyle görev yapacak yeni cumhurbaşkanını belirlemek için sandık başına gitti. Ülke genelinde 777 sandıkta sabah 08.00’de başlayan oy verme işlemi 18.00’de sona erdi.

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) adayı Tufan Erhürman, Kıbrıs Sosyalist Partisi adayı Osman Zorba ve bağımsız adaylar Ersin Tatar, Arif Salih Kırdağ, Ahmet Boran, Mehmet Hasgüler ve İbrahim Yazıcı yarıştı.

KKTC Yüksek Seçim Kurulu’nun açıkladığı resmi olmayan sonuçlara göre, 777 sandıktan 735’i açıldı. Buna göre Tufan Erhürman oyların yüzde 62,80’ini, mevcut Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ise yüzde 35,77’sini aldı.

Seçim sonuçlarının ardından Türkiye’den ilk tebrik mesajı geldi. AK Parti Ankara Milletvekili ve TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı seçimlerini resmi olmayan sonuçlara göre kazanan Sayın Tufan Erhürman'ı tebrik ediyorum. Türkiye Cumhuriyeti, garantör ülke sıfatıyla Kıbrıs Türk halkının güvenliği, refahı ve siyasi eşitliğine dayalı çözüm iradesinin daima yanındadır. KKTC'nin uluslararası alandaki haklı mücadelesine, her platformda kararlılıkla destek vermeye devam edeceğiz. Bu seçimlerin, Kıbrıs Türk halkı için güçlü bir geleceği beraberinde getirmesini temenni ediyor, Türkiye-KKTC kardeşliğinin daha da güçlenerek yoluna devam etmesini diliyorum."