Fatih Altaylı'dan Mansur Yavaş'ın adaylığı için bomba yorum

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı, 15,5 milyon oyla Ekrem İmamoğlu seçildi. İBB Başkanı İmamoğlu, 23 Mart’tan bu yana tutuklu bulunuyor ve üniversite diploması tartışmalı bir şekilde iptal edildi. Hakkında siyasi yasak talep edilen birçok dava sürerken kesinleşmiş bir yargı cezası yok. İmamoğlu’nun tutuksuz yargılanması gerektiği yönünde çağrılar yapılırken, aday olamama ihtimali üzerine de yorumlar gündeme gelmeye başladı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İmamoğlu’nun partisinin Cumhurbaşkanı adayı olduğunu, bunun İmamoğlu istemese bile değiştirilemeyeceğini söyledi. Özel, “Çünkü milyonlarca insanın oyu ile seçildi” dedi. Geçtiğimiz gün verdiği röportajda ise Mansur Yavaş’ın da “yadsınamayacak bir seçenek” olduğunu ifade etti.

"Ben kendimi bir seçenek olarak tutup diğer formüllerin önünü tıkamak istemem. Mümkün olan en katılımcı, en doğru yöntemle, bu bazen illa yeniden sandık koymak değildir. Bir anket yaparsınız, seçimi kazanacak bir kişi ortaya çıkıyordur. O kişiyle seçime gider alırsınız. Mansur Bey de bu şartlar altında yadsınmayacak seçenektir"

22 Haziran'dan beri tutuklu bulunan Gazeteci Fatih Altaylı da Yavaş'ın olası adaylığını değerlendirdi.

Altaylı, Anayasa'ya göre bir daha aday olamayacak Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın adaylığını Yeni Akit'te bile tartışıldığını hatta yerine Hakan Fidan'ın gösterildiğini hatırlattı:

"Mansur Yavaş aday olur mu, olmaz mı bilmem ama seçime 3 yıla yakın zaman, en azından 26-27 ay varken muhalefet niye aday belirlesin? Hele hele iktidar kanadı 23 yıldır ilk kez Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aday olup olamayacağını konuşurken Akit gibi bir gazetede bile Sayın Erdoğan için artık bırakın Hakan Fidan'a yol verin diye köşe yazılırken muhalefet niye şimdi aday konusunda erkenci davransın? "

İmamoğlu'nun adaylığını açıklamasının ardından yaşanan süreçleri değerlendiren Altaylı, şunları ifade etti:

"O nedenle diploma ve hakaret davaları şu an için daha önemli. Mansur Yavaş aday olacaksa bile niye şimdi açıklasın? Diploması iptal edilsin, hakkında davalar açılsın diye mi? "

Altaylı, konuya ilişkin tam olarak şöyle konuştu: