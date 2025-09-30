Fatih Altaylı Erdoğan'a uçakta soruları nasıl sorduğunu anlattı! "Bunu sormayın demek söz konusu değildi"

22 Haziran'dan beri Silivri (Marmara) Cezaevi'nde tutuklu Gazeteci Fatih Altaylı, uçakta soru krizine değindi.

Medya Ombudsmanı Faruk Bildirici, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'a ABD dönüşü 'sorulan' soruları daha uçak kalkmadan paylaşmıştı. Erdoğan'a sorulacak soruların gazeteciler tarafından değil de İletişim Başkanlığı tarafından hazırlandığı öğrenilmişti.

Altaylı da konu hakkında görüşlerini aktardı. Altaylı, Erdoğan'ın başbakanlık döneminde uçağına bindiğini ve özgürce soruları sorabildiğini aktardı.

Altaylı, kimsenin sorularına karışmadığı bildirdi. Altaylı, Erdoğan'a sert sorular sorduğunu ve yanıt aldığını da bildirdi. Altaylı şunları ifade etti: