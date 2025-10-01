Faili meçhulleri anlatan Dağlardan Başka Tanık Yok filmine bir engel daha

Faili meçhul cinayetler, köy boşaltmaları ve dil yasaklarını konu alan “Dağlardan Başka Tanık Yok” filminin galaları art arda iptal ediliyor.

İlk olarak İstanbul’daki Atlas Sineması galası engellenen filmin, şimdi de Ankara’daki Büyülü Fener Sineması’ndaki gösterimi iptal edildi.

Filmin yönetmeni Kurtuluş Baştimar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada tepkisini şöyle dile getirdi:

"“Dağlardan Başka Tanık Yok” filmi sansür duvarlarını yara yara yoluna devam ediyor!

Atlas Sineması’nın ardından şimdi de Ankara Büyülü Fener, filmimizin Ankara galasını iptal etti. Filmi izlemeleri için ilettik; önce uzun bir sessizlik… Ardından gala gününe yalnızca üç gün kala perde arkasından uzanan yasakçı el devreye girdi. Sanatın özgür sesi, bir kez daha sansürün gölgesinde susturulmak isteniyor.

Ama biz susmuyoruz!

“Dağlardan Başka Tanık Yok” yalnızca bir film değil; bir direniş, bir çığlık, bir tanıklıktır. Engeller ne kadar artarsa artsın, bu filmi seyirciyle buluşturacağız!

Sansür, özgürlüğün karşısında yenilmeye mahkûmdur. Çünkü biliyoruz:

Dağlardan başka tanık yok ama halk var, sinema var, hakikat var!

Ve eminiz ki, 3 Ekim’de vizyona girecek filmimize halkımız sansüre rağmen sahip çıkarak gereken cevabı verecektir."