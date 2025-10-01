Faili meçhulleri anlatan Dağlardan Başka Tanık Yok filmine bir engel daha

Faili meçhulleri anlatan Dağlardan Başka Tanık Yok filmine bir engel daha
Yayınlanma:
Faili meçhul cinayetlerin de işlendiği Dağlardan Başka Tanık Yok filmi, İstanbul'daki gala engelinin ardından Ankara'da da bir engelle karşılaştı.

Faili meçhul cinayetler, köy boşaltmaları ve dil yasaklarını konu alan “Dağlardan Başka Tanık Yok” filminin galaları art arda iptal ediliyor.

İlk olarak İstanbul’daki Atlas Sineması galası engellenen filmin, şimdi de Ankara’daki Büyülü Fener Sineması’ndaki gösterimi iptal edildi.

Filmin yönetmeni Kurtuluş Baştimar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada tepkisini şöyle dile getirdi:

"“Dağlardan Başka Tanık Yok” filmi sansür duvarlarını yara yara yoluna devam ediyor!
Atlas Sineması’nın ardından şimdi de Ankara Büyülü Fener, filmimizin Ankara galasını iptal etti. Filmi izlemeleri için ilettik; önce uzun bir sessizlik… Ardından gala gününe yalnızca üç gün kala perde arkasından uzanan yasakçı el devreye girdi. Sanatın özgür sesi, bir kez daha sansürün gölgesinde susturulmak isteniyor.

Ama biz susmuyoruz!
“Dağlardan Başka Tanık Yok” yalnızca bir film değil; bir direniş, bir çığlık, bir tanıklıktır. Engeller ne kadar artarsa artsın, bu filmi seyirciyle buluşturacağız!

Sansür, özgürlüğün karşısında yenilmeye mahkûmdur. Çünkü biliyoruz:
Dağlardan başka tanık yok ama halk var, sinema var, hakikat var!

Ve eminiz ki, 3 Ekim’de vizyona girecek filmimize halkımız sansüre rağmen sahip çıkarak gereken cevabı verecektir."

whatsapp-image-2025-10-01-at-13-17-15.jpeg

32. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali: Sinema barıştır, özgürlüktür, umuttur!32. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali: Sinema barıştır, özgürlüktür, umuttur!

İSTANBUL GALASI KADIKÖY'DE YAPILDI

Filmin İstanbul galası da daha önce Atlas Sineması tarafından iptal edilmiş, galaya Kadıköy Sineması ev sahipliği yapmıştı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Deprem kaderi İstanbul'da değişiyor: Sokak sokak sarsıntıyı hesaplayan yöntem bulundu
Galatasaray'a Liverpool şoku: UEFA ceza verecek
Kronik iltihap mı? Belki de suçlu koltuğunuz
Kronik iltihap mı? Belki de suçlu koltuğunuz
İsrail ilk kez bir spor müsabakasında men edildi
İsrail ilk kez bir spor müsabakasında men edildi
Frankfurt maçının sonucunu bilen Magic Osman'ın Galatasaray Liverpool tahmini herkesi şaşırttı
Meteoroloji uzmanı günler sürecek fırtınayı tarih verip açıkladı: Sıcaklıklar düşecek şakır şakır yağacak
İslam Memiş zenginliğin kurallarını açıkladı
İslam Memiş zenginliğin kurallarını açıkladı
İbrahim Kahveci açıkladı: Asgari ücret 30 bin TL!
Atatürk'ün mirasına sahip çıkılmayacak mı? Savorona'ya ait eşya açık artırmaya çıktı!
Güllü'nün temizlikçisinden çarpıcı ifade: Arzu cama çıkma düşersin
Siyaset
Erdoğan'ın tokalaşma hamlesine DEM Parti'den ilk açıklama
Erdoğan'ın tokalaşma hamlesine DEM Parti'den ilk açıklama
Dervişoğlu'ndan CHP açıklaması! "Açık söylüyorum TBMM protesto edilecek bir yer değil"
Dervişoğlu'ndan CHP açıklaması!