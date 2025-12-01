Eski AKP Milletvekili için TBMM'de tören düzenlendi

Eski AKP Giresun Milletvekili Cemal Öztürk, pazar günü tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. 67 yaşında hayatını kaybeden Öztürk için bugün (1 Aralık Pazartesi günü) TBMM'de tören düzenlendi.

CEMAL ÖZTÜRK İÇİN TBMM'DE TÖREN DÜZENLENDİ

Ankara'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Öztürk için TBMM'deki camide öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından, Meclis Şeref Kapısı merdivenlerinde tören düzenlendi.

Törene, Öztürk'ün ailesi ve yakınları ile Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, AKP Grup Başkanı Abdullah Güler, TBMM Başkanvekili Celal Adan, grup başkanvekilleri ve milletvekilleri katıldı.

26. ve 27. Dönem AKP Giresun Milletvekili Cemal Öztürk

ESKİ MİLLETVEKİLİ SALI GÜNÜ TOPRAĞA VERİLECEK

26. ve 27. dönem milletvekilliği yapan Cemal Öztürk'ün cenazesi, salı günü Giresun'un Çanakçı ilçesine bağlı Akköy köyünde toprağa verilecek.