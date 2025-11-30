Erdoğan'dan eski AKP'li Milletvekili için başsağlığı mesajı

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren eski AKP Milletvekili Cemal Öztürk için başsağlığı mesajı paylaştı.

Eski AKP Milletvekili hayatını kaybetti

Eski AKP Giresun Milletvekili Cemal Öztürk, Ankara'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. 67 yaşında hayatını kaybeden Öztürk'ün memleketi Giresun'da 2 Aralık'ta toprağa verileceği öğrenildi.

Erdoğan, iki dönem milletvekilliği yapan Cemal Öztürk için sosyal medya hesabından başsağlığı mesajı paylaştı.

Eski yol arkadaşının vefatını üzüntüyle öğrendiğini belirten AKP'li Erdoğan, paylaşımında şunlara yer verdi:

26’ncı ve 27’nci Dönem Giresun Milletvekilimiz, yol ve dava arkadaşımız Cemal Öztürk’ün vefat ettiğini üzüntüyle öğrendim.



Merhuma Allah’tan rahmet diliyor; ailesine sabrıcemil, sevenlerine, Giresunlu kardeşlerime ve AK Parti’mize başsağlığı niyaz ediyorum.