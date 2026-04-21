Esenyurt kayyumu reklamın tadını kaçırdı! Bu kez de 'muhafız' oldu

Esenyurt kayyumu reklamın tadını kaçırdı! Bu kez de 'muhafız' oldu
Esenyurt Belediyesi’nin sosyal medya hesabından paylaşılan cami videosunda bir vatandaşın Can Aksoy için kullandığı övgü dolu ifadeler tartışma yarattı. Videoda, "Bizim dualarımızı Rabbim kabul etti, onu görevlendirdi" sözleri yer aldı.

Esenyurt’un rekor oyla seçilen belediye başkanı Ahmet Özer’in görevden alınmasının ardından başkanlık görevine atanan Can Aksoy, gündemden düşmüyor.

Kayyum atanmasının ardından geçen süreçte belediyenin icraatları ve iletişim dili sık sık eleştiri konusu olurken, son olarak belediyeye ait resmi sosyal medya hesaplarından paylaşılan bir video yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. Esenyurt’ta yapımı tamamlanan bir camiye ilişkin hazırlanan videoda yer alan ifadeler, sosyal medyada tartışma konusu oldu.

KAYYUM REKLAMIN TADINI KAÇIRDI!

Söz konusu videoda konuşan bir vatandaşın kullandığı ifadeler dikkat çekti. Vatandaş, caminin tamamlanma sürecine ilişkin şunları söyledi: “Namazımda Allah’a dua ettim. Dedim ‘Ya Rabbi bir muhafızını gönder bu cami bitsin.’ Duamın ardından aşağı indim, muhtarla karşılaştım. Muhtar dedi ki ‘Can Aksoy burayı üstlendi, her şeyini yapıyor.’ Yüzü nurlu, çok temiz bir adam. Rabbimin sevdiği bir insan. Bizim dualarımızı Rabbim kabul etti, onu da görevlendirdi.

