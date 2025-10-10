Erdoğan'un suskunluğunun sebebi ne? Dervişoğlu '3 gündür bekliyorum' deyip çağrıda bulundu

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu SDG ile ABD Büyükelçisi Tom Barrack'ın bir arada fotoğrafı ve TBMM'de Öcalan sloganları ile ilgili Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'a çağrıda bulundu.

Erdoğan'ın 'En az üç çocuk' çıkışlarını bile sık sık yaparken bu konularda sessiz kalmasına tepki gösteren Dervişoğlu, sessizliğini bozması için çağrıda bulundu.

Üç gündür beklediğini belirten Dervişoğlu X hesabından şunları ifade etti:

"Milletin Meclisi’nde millet düşmanına övgü sloganı atılıyor. Müttefik dediğiniz ülkenin Büyükelçisinin pkk’lı teröristlerle verdiği fotoğrafta Hatay’ımız Suriye topraklarında gösteriliyor. 3 gündür bekliyorum. Milletin kaç çocuk yapacağına bile karışırken, ülkenin birlik ve bütünlüğünü temsil makamından, bu rezaletlere tek bir söz etmeyecek misiniz Sayın Recep Tayyip Erdoğan?"

NELER OLMUŞTU?

ABD'nin Türkiye Büyükelçisi ve ülkesinin Özel Suriye Temsilcisi Tom Barrack, terör örgütü PKK'nın uzantılarından SDG lideri Mazlum Abdi ile Hatay'ı Suriye toprağı olarak gösteren bir harita önünde fotoğraf çektirmişti.

DEM Parti'nin son grup toplantısında da Umu Hakkı için Diyarbakır'dan Ankara'ya yürüyerek gelen kadınlar, "Yaşasın Önder Apo" sloganları atmıştı.