Erdoğan'un suskunluğunun sebebi ne? Dervişoğlu '3 gündür bekliyorum' deyip çağrıda bulundu

Erdoğan'un suskunluğunun sebebi ne? Dervişoğlu '3 gündür bekliyorum' deyip çağrıda bulundu
Yayınlanma:
İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu, TBMM'deki Öcalan sloganları ve ABD Büyükelçisi'nin SDG ile verdiği Hatay’ı Suriye toprağı gibi gösteren fotoğraf sonrası Cumhurbaşkanı ve AKP Lideri Erdoğan’a sessizlik tepkisi gösterdi. Dervişoğlu, “Üç gündür bekliyorum, bu rezaletlere sessiz mi kalacaksınız?” dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu SDG ile ABD Büyükelçisi Tom Barrack'ın bir arada fotoğrafı ve TBMM'de Öcalan sloganları ile ilgili Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'a çağrıda bulundu.

Erdoğan'ın 'En az üç çocuk' çıkışlarını bile sık sık yaparken bu konularda sessiz kalmasına tepki gösteren Dervişoğlu, sessizliğini bozması için çağrıda bulundu.

Üç gündür beklediğini belirten Dervişoğlu X hesabından şunları ifade etti:

"Milletin Meclisi’nde millet düşmanına övgü sloganı atılıyor.

Müttefik dediğiniz ülkenin Büyükelçisinin pkk’lı teröristlerle verdiği fotoğrafta Hatay’ımız Suriye topraklarında gösteriliyor.

3 gündür bekliyorum.

Milletin kaç çocuk yapacağına bile karışırken, ülkenin birlik ve bütünlüğünü temsil makamından, bu rezaletlere tek bir söz etmeyecek misiniz Sayın Recep Tayyip Erdoğan?"

screenshot-2025-10-10-at-13-43-45-1-xte-musavat-dervisoglu-milletin-meclisinde-millet-dusmanina-ovgu-slogani-atiliyor-muttefik-dediginiz-ulkenin-buyukelcisinin-pkkli-teroristlerle-verdigi-fotografta-hatayimiz-sur.png

NELER OLMUŞTU?

ABD'nin Türkiye Büyükelçisi ve ülkesinin Özel Suriye Temsilcisi Tom Barrack, terör örgütü PKK'nın uzantılarından SDG lideri Mazlum Abdi ile Hatay'ı Suriye toprağı olarak gösteren bir harita önünde fotoğraf çektirmişti.

barack.jpg

DEM Parti'nin son grup toplantısında da Umu Hakkı için Diyarbakır'dan Ankara'ya yürüyerek gelen kadınlar, "Yaşasın Önder Apo" sloganları atmıştı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

TFF Kerem Aktürkoğlu incelemesi başlattı: Dursun Özbek açıkladı
GPT-4, iPhone, Tesla…Time son 25 yılın "en iyi icatlar" listesini yayımladı
GPT-4, iPhone, Tesla…Time son 25 yılın "en iyi icatlar" listesini yayımladı
Meteoroloji'den buz kestiren açıklama geldi: İstanbul sınırına kadar dayandı
Medya dünyasını sarsan satış kararı: El değiştirecek
Medya dünyasını sarsan satış kararı: El değiştirecek
54 yıllık tütün fabrikası kepenk kapatıyor: Yüzlerce çalışan işşiz kalacak
Yüzlerce çalışan işşiz kalacak
54 yıllık tütün fabrikası kepenk kapatıyor
Ne Venedik ne Londra ne de Paris... Bu şehir dünyanın en güzel şehirlerini geride bıraktı ve muhtemelen adını bile duymadınız
Ne Venedik ne Londra ne de Paris... Bu şehir dünyanın en güzel şehirlerini geride bıraktı ve muhtemelen adını bile duymadınız
Popüler uygulamada dev veri sızıntısı! 70 bin kullanıcının kimlikleri çalındı
Altın fiyatları bir günde tepe taklak! Kapalıçarşı karıştı: Uzmanından çarpıcı uyarı
Dev şirket 2 bin kişiyi işten çıkaracak
Dev şirket 2 bin kişiyi işten çıkaracak
Yeni açılan Kent Lokantası'nda 3 çeşit yemek 65 lira
Yeni açılan Kent Lokantası'nda 3 çeşit yemek 65 lira
Siyaset
Dinlemelerde son fasıl: Komisyon İmralı yolcusu!
Dinlemelerde son fasıl: Komisyon İmralı yolcusu!
Son Dakika | Erdoğan Özel'in 'Özür dile' çağrısına yanıt verdi
Son Dakika | Erdoğan Özel'in 'Özür dile' çağrısına yanıt verdi
Son Dakika | Erdoğan: Tekrar soykırım ortamına dönülmesinin bedeli çok ağır olacaktır
Son Dakika | Erdoğan: Tekrar soykırım ortamına dönülmesinin bedeli çok ağır olacaktır