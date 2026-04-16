Erdoğan'dan Kıbrıs mesajı: İzolasyon sona ermeli

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Parlamentolar Arası Birlik (PAB) 152. Genel Kurul Toplantısı için İstanbul'da bulunan meclis başkanları ile delegasyon temsilcileri onuruna Dolmabahçe Sarayı'nda akşam yemeği verdi.

ERDOĞAN'DAN KIBRIS MESAJI

Yemekte yaptığı konuşmada KKTC ile ilgili meselelere değinen Erdoğan, Ada'daki Türklere uygulanan izolasyona tepki gösterdi.

Erdoğan, Kıbrıs meselesinin adil, kalıcı ve sürdürülebilir bir çözüme varılmasının zamanının çoktan geldiğini kaydederek "Buradan bir kez daha Kıbrıs Türklerinin maruz bırakıldığı hukuksuz izolasyonun artık sona ermesi gerektiği çağrısında bulunuyor, sizlerden de bu konuda destek beklediğimizi dile getirmek istiyorum" dedi.