Erdoğan KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beşinci Antalya Diplomasi Forumu (ADF2026) kapsamında Türkiye'de bulunan KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile bir araya geldi.

ERDOĞAN ERHÜRMAN'LA DOLMABAHÇE'DE GÖRÜŞTÜ

Dolmabahçe Sarayı'nda gerçekleştirilen görüşmede; MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran ile Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da hazır bulundu.

ERDOĞAN'DAN KIBRIS'TA KONUŞLANAN ASKERİ GÜÇLERE TEPKİ

İletişim Başkanlığı'ndan görüşmeye ilişkin şu detaylar paylaşıldı:

"Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran’daki savaş bahanesiyle bazı Avrupa ülkelerinden Ada'ya gönderilen askeri unsurların kalıcı olmaması gerektiğini ifade etti. Cumhurbaşkanımız, Türkiye’nin KKTC’nin savunulması için her adımı atmaya hazır olduğunu, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Türkiye olarak, Kıbrıs Türkü’nün hak ve menfaatlerinin çiğnenmesine asla izin vermeyeceğimizi belirtti."

— T.C. İletişim Başkanlığı (@iletisim) April 16, 2026

Öte yandan Erdoğan; gün içinde yine Dolmabahçe Sarayı'nda Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Gordana Siljanovska-Davkova ve Vietnam Meclis Başkanı Tran Thanh Man ile de bir araya geldi.

BEŞİNCİ ANTALYA DİPLOMASİ FORUMU (ADF2026)

Erdoğan'ın başkanlık edeceği Beşinci Antalya Diplomasi Forumu (ADF2026), Dışişleri Bakanlığı’nın ev sahipliğinde 17-19 Nisan 2026 tarihlerinde Antalya’da düzenlenecek.