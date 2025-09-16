Erdoğan'dan İmralı Süreci'nde 'ayrık otu' mesajı

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar dönüşü uçaktakilerin sorularını yanıtladı.

"Terörsüz Türkiye sürecinde Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kurulan komisyon bir yandan çalışırken, bir yandan da sahada sanki bir duraksama gözlemleniyor. Terörsüz Türkiye süreci nasıl devam ediyor? İstenilen seviyede midir? Nasıl değerlendirirsiniz?" sorularına Erdoğan yanıt verdi.

Erdoğan, İmralı Süreci'ne ilişkin değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, yürütülen çalışmanın kararlılıkla ve hedefe odaklanmış bir şekilde sürdüğünü belirtti.

Sürecin yalnızca güvenlik politikalarıyla sınırlı olmadığını vurgulayan Erdoğan, Meclis’te kurulan komisyonun bu anlayışı yansıttığını söyledi. Erdoğan, “Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, Terörsüz Türkiye hedefimizin yalnızca güvenlik değil, demokratik meşruiyet temelinde yürütüldüğünün de en net göstergesidir” dedi.

Erdoğan, sürecin toplumun birlik ve beraberliğini güçlendirdiğini belirterek şu benzetmeyi yaptı:

“Süreç, birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi tahkim edecek biçimde ivme kazanmaktadır. Ayrık otları temizlenmediği takdirde mahsulü zayıflatır ve verimi düşürür.”

Sürecin yalnızca teoride değil, sahada da dikkatle izlendiğini vurgulayan Erdoğan, “Bu nedenle sahada her adımı yakından takip ediyoruz. Komisyon içindeki arkadaşlarımız da çok hassas bir şekilde süreci takip ediyorlar” dedi.

Toplum desteğinin önemine dikkat çeken Erdoğan, “Milletimizin desteği ve hayır duası en büyük güvencemizdir. O büyük destek sayesinde ülkemize karşı kurulan tuzakları bozduk ve bozacağız” ifadelerini kullandı.

"BİZ NE YAPTIĞIMIZI BİLİYORUZ"

Sözlerinin sonunda kararlılık mesajı veren Erdoğan, “Milletim şunun farkında olsun; biz, ne yaptığımızı çok ama çok iyi biliyoruz. Toplu vuran yürekleri topun sindiremeyeceğini akıllarımızdan bir an dahi çıkartmıyoruz, çıkartmayalım” dedi.

Erdoğan sürecin sadece bugünü değil, geleceği de güvence altına almak amacıyla yürütüldüğünü belirterek şu ifadeleri kullandı: “Süreci kapsamlı bir güvenlik anlayışıyla yürütüyoruz. Vakti, zamanı geldiğinde bu sözlerimiz daha net anlaşılacaktır.”