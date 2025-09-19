Erdoğan'dan gençlere: Hayal kurmayı sürdürün

TEKNOFEST'in 3’üncü günü AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımı ile devam etti. Programa ayrıca Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de katıldı.

"64 FARKLI YARIŞMAYA 1 MİLYON 200 BİN YARIŞMACI KATILDI"

Erdoğan, “Buradaki atmosfer, siz gençlerimizin heyecanı, beni farklı bir ruh iklimine götürüyor. Genç beyinlerin, genç yüreklerin başarılarına bizzat tanık olmak, ülkemizin aydınlık geleceği adına beni fazlasıyla umutlandırıyor. Bu yıl TEKNOFEST İstanbul’daki 64 farklı yarışmaya, 81 ilimizin yanı sıra 96 ülkeden 565 bin takım ve 1 milyon 200 bin yarışmacı katıldı. Bitmedi. Şimdi, finale kalan 13 bin yarışmacıyla birlikte ödül kazanacak takımlarımızı da şimdiden kutluyor, başarılarının inşallah daim olmasını diliyorum. TEKNOFEST bugüne kadar 11 milyon ziyaretçiyi ağırladı. Bu ziyaretçilerin önemli bir kısmı gençlerimizdi. TEKNOFEST’in yine rekorlar kırmaya devam edeceğine inanıyorum.

"BÜTÜN BUNLAR SADECE BİRER BAŞLANGIÇ"

Erdoğan, “Bugün karada, havada ve denizde kendi ürettiğimiz ürün ve sistemlerle yeni başarı hikayeleri yazıyoruz. Savunma ihracatında dünyanın en büyük 11’inci ülkesi konumundayız. İHA ve SİHA teknolojisinde dünyada ilk üçteyiz. Tasarımda, seri üretimde, kendi savaş gemisini denize indiren 10 ülkeden biriyiz. İHA ve SİHA’larımızda; tamamı yerli üretim uçak ve helikopterlerimizde, gök vatanı koruyan çıkarma gemilerimizde, insansız deniz araçlarımızda, fırkateynlerimizde, korvetlerimizde, karakol ve mayın gemilerimizde, mavi vatandaki yeni nesil insansız araçlarımızda; tanklarımızda, otonom zırhlı muharebe araçlarımızda; kontrol, radar ve elektronik harp sistemlerimizde gücümüze güç katıyoruz. Son olarak 27 Ağustos’ta toplam 47 araçtan oluşan Çelik Kubbe’yi envanterimize katarak tarihi bir eşiği daha geride bıraktık. Bütün bunlar sadece birer başlangıç" ifadelerini kullandı.

GENÇLERE SESLENDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Türkiye’nin sosyal medyası, Elektronik Sosyal, hizmete girdi. Biz de orada yerimizi aldık. Dijital tekelleşmeye karşı bir itiraz olarak gördüğümüz bu platformun 1 milyon 300 bini aşkın kullanıcıya ulaşması son derece sevindirici. Nereden nereye. Türk yaparsa, yapar. Dezenformasyonun etrafımızı kuşattığı bir dönemde, bu platform hakikati arayan gençlerimiz için bir çıkış yolu olacaktır. Gençler, buna hazır mıyız? Genç kardeşlerim, şunu lütfen hiçbir zaman unutmayın. Kızıl Elmamız olan Türkiye Yüzyılı’nın inşası başlamıştır. Milletçe asra mührümüzü vuracağımız kutlu bir yolculuğun ortasındayız. Ne diyor şair, “Bir zamanlar biz de millet, hem nasıl milletmişiz. Gelmişiz dünyaya millet, milliyet nedir öğretmişiz.” Biz bunu yaptık, şimdi yeni adımları atıyoruz. Artık bundan geriye dönüş olmayacak. Emin adımlarla hedefe doğru yürüyoruz ve yürüyeceğiz. Bu mübarek kervan, inşallah kazasız belasız menziline ulaşacaktır” dedi.

"TÜRKİYE MAZLUMLARA UMUT, ZALİMLERE KORKU VERİYOR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Son günlerde kan tüccarlarının şahsımıza ve Kudüs’le ilgili hezeyanlarının arka planında da bu hakikatin onlar tarafından bilinmesi vardır. Türkiye, artık bu artan gücüyle mazlumlara umut, zalimlere korku veriyor. İşte siz de görüyorsunuz. Geçen gün bir tanesi çıkmış, ecdadın emaneti olan Silvan Kitabesi’ni vermediğimiz için bize nefret kusuyor. Kim olduğunu anladınız değil mi? Evet, anladınız. Siz anladıysanız mesele kalmadı. İlk kıblemiz Kudüs-i Şerif’le ilgili hadsiz ifadeler kullanarak kendince bir şeyler söylüyor. Biz elbette onların ne yapmaya çalıştığının bilincindeyiz. Elinde 65 bin Gazze’li mazlumun kanı olan canilere şunu söylüyorum. Kudüs, Müslümanlarla birlikte tüm insanlığın onurudur, izzetidir, şerefidir. Kudüs’ü savunmak, barışı ve insanlığın ortak değerlerini savunmaktır. Kudüs’e yönelik her saldırı karşısında bu mübarek beldeye, bu övünmüş şehre kara sevdalı serden geçtileri bulacaktır. Çıkmış bir de utanmadan halen kitabeye göz dikiyor. Değil size o kitabe, Kudüs-i Şerif’e ait tek bir çakıl taşını dahi vermeyiz! Sultan Abdülhamid verdi mi? Alabildiniz mi? Biz Sultan Abdülhamidlerin torunlarıyız, aynı yolda gidiyoruz. Bu can bu tende olduğu müddetçe, Allah’ın izniyle, ecdadın emanetlerine sahip çıkacak; Kudüs’ten elimizi hiç çekmeyeceğiz. İşgalciler istemese dahi biz, Müslümanlarla birlikte tüm inançların hakkını savunmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

"HAYAL KURMAYI SÜRDÜRECEKSİNİZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Hangi sinsi hesabı yaparlarsa yapsınlar; 1967 sınırları dahilinde, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız ve egemen bir Filistin devleti kuruluncaya dek mücadelemiz sürecek. Sokaklarından süt ve bal akan kutsal şehre, tarihte olduğu gibi kalıcı huzur yarın gelecektir. Rabbim, inanıyorum ki, bize bunun gerçekleştiğini görmeyi nasip edecek. Şartlar ne olursa olsun azim ve iradenizi daima koruyacaksınız. Elde ettiklerinizle yetinmeyecek, kendinizi sürekli geliştireceksiniz. Bu ülke için hayal kurmayı, sonra da bu hayalleri gerçeğe dönüştürmeyi kararlı bir şekilde sürdüreceksiniz. Kendiniz ve milletimiz için hep daha iyisini hedefleyeceksiniz. Ben TEKNOFEST nesline güveniyorum” diye konuştu.