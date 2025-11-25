Erdoğan'dan eşi Emine Erdoğan'a jest

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü” programında konuştu.

Erdoğan'ın konuşması sonunda yanına eşi Emine Erdoğan da geldi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da kürsüye gelip hediye takdim etmek istedi.

Erdoğan 'Kadına şiddette rakam konuşmayı doğru bulmam' deyip Avrupa'daki rakamları sıraladı

ERDOĞAN'DAN JEST

Göktaş, Filistinli kadınların el sanatı olan "tatriz" nakışını verdi. Göktaş, hediyesini takdim ederken Cumhurbaşkanı ve AKP Lideri Erdoğan'ın da tutması için uzattı. Erdoğan da eşi Emine Erdoğan'a jest yaparak bunu reddetti. Erdoğan, jestinin ardından tebessüm ettiği de görüldü.