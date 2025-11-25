Erdoğan 'Kadına şiddette rakam konuşmayı doğru bulmam' deyip Avrupa'daki rakamları sıraladı

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan, “Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü” programında yaptığı konuşmada, şiddet sorununu rakamlar üzerinden tartışmayı doğru bulmadığını söyledi.

Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

“Açıkça söylemek gerekirse kadına ve çocuğa şiddet sorununu rakamlar veya istatistikler üzerinden konuşmayı doğru bulmuyorum. Bunun sebebi Türkiye'nin bu meselede başkalarına kıyasla daha kötü bir durumda olması değildir. Tam tersine, Avrupa ülkelerine göre biz çok çok ilerideyiz.”

Erdoğan, Türkiye'nin son 23 yılda kadına yönelik şiddetle mücadelede önemli adımlar attığını iddia etti:

"Bize örnek gösterilen Avrupa ülkelerinin yapmadığı, yapamadığı önleyici ve koruyucu düzenlemeleri hayata geçirmiş bir ülkeyiz. Kadınlarla birlikte verdiğimiz mücadele sayesinde bu alanda büyük bir paradigma değişimine imza attık"

Son dakika | Erdoğan'dan CHP'nin İmralı kararı sorusuna kaçamak yanıt

Erdoğan konunun istatistik değil, insan hayatı olduğuna dikkat çekerek şunları söyledi:

"Burada mesele asla istatistikler veya istatistiki oranlar değildir. Burada esas mesele candır. Yaratılmışların en şereflisi olan insandır. Merhum Neşet Ertaş'ın ‘Kadınlar insandır, biz insanoğlu’ dediği o yüce ruhtur

Tek bir hanım kardeşimiz bile şiddete uğruyor, şiddet kurbanı oluyorsa bu bizim için küçük kıyametin koptuğunun habercisidir"

Dünyada kadın ve çocuklara yönelik şiddetin küresel bir sorun olduğuna dikkat çeken Erdoğan, cümlesine istatistik ve rakamlar üzerinden konuşmayı doğru bulmadığını söylese de burada rakam verdi.

Türkiye'deki rakamlara değinmeyen Erdoğan, Avrupa’daki ve Gazze’deki kadın cinayetlerini örnek verdi:

"Dünyada her gün binlerce insan, bilhassa kadın ve çocuklar farklı sebeplerle fiziki ya da psikolojik şiddete uğruyor. Avrupa'da her yıl 2 bin 300 kadın eşleri veya eski eşleri tarafından acımasızca öldürülüyor"

İsrail'in son iki yılda Gazze'de katlettiği çocukların sayısı 20 binin üzerinde. Gazze soykırımında şehit olan 70 bin Filistinlinin üçte ikisini maalesef kadın ve çocuklar oluşturuyor"

Erdoğan, bu duruma gösterilen uluslararası tepkilerin yetersizliğini ise şöyle eleştirdi:

Gazzeli kadınlara yönelik barbarlık son iki yılda şahit olduğumuz üzere hak ettiği tepkiyi görmedi. Failin ve mağdurun kimliği verilecek tepkinin dozunu burada da belirledi"

POZİTİF RAKAMLARI SIRALADI

Erdoğan konuşmasının devamında yine rakam verdi. Erdoğan, kadına şiddet ve cinayet rakamları için söylediği sözün aksine konuşmasında öne çıkan 'pozitif' rakamları sıraladı. Erdoğan şöyle konuştu: