Erdoğan'a 'diktatör' dediği için hapis cezası almıştı: Yargıtay kararını verdi!

10 Ekim Ankara Gar Katliamının yıl dönümünde Adana’da düzenlenen basın açıklamasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a “Diktatör” dediği için Mehmet Ali Gülşen isimli yurttaşa “Cumhurbaşkanına hakaret” suçundan dava açılmıştı.

Asliye Ceza Mahkemesi Gülşen hakkında 1 yıl, 5 ay, 15 gün hapis cezası vermişti. İstinaf incelemesinin sonucunda verilen ceza onanmış ve eczacı Mehmet Ali Gülşen hapse girmişti. Gülşen'e verilen hapis cezası Yargıtay tarafından bozuldu.

Evrensel'de yer alan habere göre Yargıtay 3. Ceza Dairesi, “Sanığın katılana yönelik eyleminin, katılanın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp, eleştiri niteliğinde olduğu anlaşılmıştır. Aksi düşünce, suçla korunmak istenen değeri ölçüsüz bir şekilde genişletmek ve ifade özgürlüğünü ön plana çıkaran evrensel hukuk düşüncesiyle bağdaşmayan bir yorum anlamına gelebilecektir. Bu nedenle somut olayda hakaret suçunun unsurları oluşmadığından, sanık hakkında beraat kararı verilmesi gerekirken yazılı şekilde mahkumiyet kararı verilmesi, kanuna aykırı, sanık müdafinin temyiz istemi bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan…” gerekçeyle mahkumiyet hükmünün bozulmasına karar verdi.

'İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ' VURGUSU

Yargıtay bozma gerekçesinde “İnsanın serbestçe haber, bilgi ve başkalarının fikirlerine ulaşabilmesi, edindiği düşünce ve kanaatlerden dolayı kınanamaması ve bunları tek başına veya başkalarıyla birlikte çeşitli yollarla serbestçe ifade edebilmesi, savunabilmesi ve yayabilmesi olarak kabul edilen, ifade özgürlüğü demokratik toplumun temelini oluşturan ana unsurlardan ve toplumun ilerlemesi ve bireyin gelişmesi için gerekli temel şartlardan birini oluşturmaktadır” denildi.

"ELEŞTİRİLERE TOLERANSLI OLMASI GEREKİR"

Düşünce ve ifade özgürlüğünü düzenleyen Anayasa’nın 26. maddesi ile Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 10. maddesini hatırlatan Yargıtay, “Siyasetçilere yönelik eleştirilerin izin verilen sınırlarının özel kişilere nazaran daha geniş olduğu gerek iç hukukumuzda gerekse uluslararası mahkeme kararlarında yerleşmiş bir ilkedir. Bu ilkenin gerekçesi, siyasetçilerin, özel kişilerden farklı olarak, gazetecilerin ve halkın yakın denetimine açık olan, kamuoyuna mal olmuş kişi haline gelmeyi bilerek tercih etmeleridir” denildi.

50 BİNDEN FAZLA DAVA AÇILDI

Recep Tayyip Erdoğan’ın cumhurbaşkanı olduğu 2014-2022 yılları arasındaki dönemde, cumhurbaşkanına hakaret suçundan daha önceki dönemlerden 30-35 kat daha fazla dava açıldı. Cumhurbaşkanına hakaret suçlarından 2014 öncesi dönemde, yılda ortalama 100-200 dava açılırken, bu rakam 2017'de 6.000'e, 2022'de ise 16.753'e ulaştı. Toplamda 2014-2022 arası 100.000+ soruşturma ve 50.000+ dava kaydedildiği ifade edildi.