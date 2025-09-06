Erdoğan ve Bahçeli trafiğinin ardındaki sır ne? Süreç için büyük iddia

İBB'ye yönelik tartışmalı soruşturma kapsamında, Aziz İhsan Aktaş'a suikast planladığı öne sürülen Selahattin Yılmaz tutuklandı. Suç örgütü lideri olduğu iddia edilen Yılmaz’ın, geçmişte sık sık Alaattin Çakıcı ile birlikte MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi ziyaret ettiği biliniyor. Bahçeli ise Yılmaz’a sahip çıkarak, “Ülküdaşım, dava arkadaşım. Masumiyeti ortaya çıkacaktır” açıklamasında bulunmuştu.

Yılmaz'ın tutuklanmasının ardından, Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'in de gözaltına alınıp tutuklanması kulislerde “Bahçeli’ye verilen siyasi mesaj” olarak yorumlandı. Bu gelişmeler, Bahçeli ile Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan arasında kriz yaşandığı iddialarını gündeme taşıdı. Bahçeli bu iddiaları daha sonra yaptığı bir açıklamayla reddetti.

İki lider 10 Temmuz'da bir araya gelmiş bu görüşmeden bir gün sonra, 11 Temmuz'da Bahçeli'nin öncülük ettiği “İmralı süreci” kapsamında terör örgütü PKK'nın silah bırakma kararı aldığı duyuruldu. Ancak sürecin yalnızca sembolik bir grup üzerinden ilerlemesi, kamuoyunda eleştirilere neden oldu.

ERDOĞAN VE BAHÇELİ ZİRVESİNDEN BİR GÜN SONRA ÖCALAN KONUŞSUN ADIMI

Bahçeli ve Erdoğan, 25 Ağustos’ta Malazgirt Zaferi kutlamalarında Ahlat’ta tekrar buluştu. Bu görüşmeden 10 gün sonra, Cumhurbaşkanı ve AKP Lideri Erdoğan bu kez MHP Lideri Bahçeli’yi Ankara’daki evinde ziyaret etti. 4 Eylül'deki bu buluşma, açılım süreciyle ilgili tartışmaları yeniden alevlendirdi.

4 Eylül'deki zirvenin ardından, 5 Eylül'de MHP’nin önde gelen isimlerinden Feti Yıldız, İmralı süreci için kurulan komisyonda Numan Kurtulmuş’un, terör örgütü PKK’nın lideri Abdullah Öcalan’ın beyanlarını almak üzere, yöntemine dikkat edilerek ve iyi düşünülerek seçilecek 3-4 kişilik bir ekip tarafından ziyaret edilebileceğini söyledi.

İDDİA: AKP'LİLER KULİSTE SÜRECİ BİTİRMEYİ KONUŞUYOR

Cumhuriyet'ten Merve Kılıç'ın haberine göre; süreç kapsamında atılan adımların somut sonuç vermemesi ve seçmen tepkisinin giderek arttığı iddiası AKP içinde sürecin geleceğine dair ciddi soru işaretlerine yol açtığı öğrenildi. Kulislerde AKP'nin artık “süreci gerektiğinde sonlandırmak” seçeneği açıkça dile getirdiği öne sürüldü.

AKP kaynakları, özellikle son haftalardaki gelişmelerin tabanda rahatsızlık yarattığını belirterek, “İktidar, gerekli görürse bu süreci sona erdirebilir” görüşünü paylaştı.

MHP İNFAZ İÇİN BASTIRIYOR AKP DİRETİYOR

MHP kanadı, infaz yasasında değişiklik talebini yüksek sesle dile getirirken, AKP kitlesel silah bırakma olmadan bu tür düzenlemelere mesafeli yaklaşıyor. AKP kaynakları, PKK'nın yalnızca Türkiye içindeki değil, sınır ötesindeki tüm uzantılarıyla birlikte “amasız, fakatsız” silah bırakması gerektiğini savunuyor.

İttifak kulislerinde, Bahçeli'nin geri adım atmaması ve sert çıkışlarını sürdürmesi hâlinde, Cumhur İttifakı’nda çatlağın derinleşebileceği değerlendirmeleri yapılıyor.