Erdoğan Türkevi'nde nikah şahidi oldu!

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu için New York’a giden AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türküevi'nde bir çiftin nikah şahitliğini de yaptı.

Erdoğan'ın şahitliğini yaptığı çiftin AKP Genel Merkez Dış İşleri Bakanı ve Cumhurbaşkanlığı personeli olduğu belirtildi.

AKP'Lİ ÇİFTİN ŞAHİTLİĞİNİ ERDOĞAN YAPTI

A Haber'e konuşan çift, 'Gururluyuz' diyerek; "Eşimde Cumhurbaşkanlığı personeli. Daha önce uzun yıllar ABD'de yaşadım. Sayın Cumhurbaşkanımızın ziyaretlerini daha önce de takip ediyordum.

Şu anda Ankara'daki görev nedeniyle de BM Genel Kurulu Çerçevesinde buradayım. Sayın Cumhurbaşkanımızın yaptığı tarihi açıklama esnasında bize de böyle önemli bir günde vakit ayırdı. Bu mutlu günümüzde şahit olduğu için çok teşekkür ediyorum" açıklamasında bulundu.

Çiftin görevleri nedeniyle New York’ta bulundukları ifade edildi.

