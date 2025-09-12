Erdoğan Necip Fazıl şiiri okudu Pelin Çift övmelere doyamadı

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan, Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda düzenlenen "Beş Ressam Bir Şehir Canım İstanbul Programı"na katıldı.

Cumhurbaşkanı ve AKP Lideri Erdoğan, buradaki konuşmasının sonundan Necip Fazıl Kısakürek'in İstanbul şiirini okudu.

Erdoğan'ın şiirini bitirip kürsüden indiğinden gelen programın sunucusu Pelin Çift de övgüler yağdırdı.

Pelin Çift, "Sayın Cumhurbaşkanım. Vallahi harikaydı. Yani Necip Fazıl boşuna dememiş, şiiri ben yazarım o okur diye. Harikaydı" dedi.

Necip Fazıl Kısakürek'in 1970'li yıllarda verdiği bir konferansta o zaman lise öğrencisi olan Recep Tayyip Erdoğan için, "Ben şiir yazarım, Tayyip Bey de okur" dediği söylenmişti.

Ayrıca Erdoğan'ın okuduğu şiir de şöyle: