Erdoğan koltuğunu bırakacak mı? İşte Saray koridorlarında ismi fısıldanan dört isim
Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan, mevcut Anayasa'ya göre erken seçim olmazsa yeniden aday olamayacak.
Erdoğan'ın son seçimdeki adaylığı da tartışma konusuyken AKP medyasında birçok isim, Erdoğan'ın yerine gelmesi beklenen isimleri yazmaya başladı. Hatta artık Erdoğan'ın dinlenmesi gerektiği belirtip yerine bırakması gereken ismi önerenler de oldu.
Erdoğan'ın yerine ismi geçen Hakan Fidan'dan ilk açıklama
Nuray Babacan da Nefes Gazetesi’ndeki köşe yazısında iktidar medyasının son dönemde art arda kaleme aldığı “Erdoğan sonrası liderlik” yazılarını mercek altına aldı.
Babacan, bu yazıların arkasında belirli grupların bulunduğuna dikkat çekerek, “Bu konuyu gündemde tutanlar iktidar medyası olunca herkes şüpheyle bakıyor” dedi ve ekledi: “Yazıyı yazana bakarak, kime yakın olduğunu anlamak mümkündür.”
Babacan, uzun yıllar partide siyaset yapan isimlerlerin sözlerini şöyle aktardı:
“Bunlar boş konuşmalar. Cumhurbaşkanının yerini birilerine bırakmak gibi bir planı olmadığı gibi bir kez daha aday olmak istediğini kaç kez tekrarladı.
Ayrıca o aşamaya gelindiğinde herkes biliyor ki bu Erdoğan’ın partisi. Lider partilerinin sonunu gördük. Eğer Erdoğan kendinden sonrası için birini işaret etse dahi artık partinin yaşam şansı olmaz.
Geçmişte gördük ki; ne Demirel ne Özal ne de Erbakan sonrası devam edebildiler. Siyasette bir karşılığı olmadı. Ya küçük partilere dönüştüler ya da yok oldular.
AKP ömrünü tamamlar. Bu ideolojiye yakın isimler yeni bir parti kurar ve yollarına devam ederler. Belki daha çok şansları olur.
YENİ LİDER ADAYLARININ ŞANSI VAR MI?
Babacan’a konuşan kaynaklara göre, bugün kendilerini geleceğin lideri olarak görenlerin hiçbirinin şansı yok:
“Bugünkü yapıyla, şu anda istekli olan ve kendilerini geleceğin lideri olarak gören arkadaşlarımızın hiçbirinin şansı yok. Erdoğan’ın yakınları ve ailesi de buna dahil…”
"KİM ENKAZ DEVR ALMAK İSTER Kİ"
Babacan, yazısında 'kimin enkaz devr almak' istediğini şöyle sordu:
"Ayrıca kim enkaz devralmak ister ki; ANAP’ın son dönemlerini hatırlıyoruz. Yolsuzluk, ayrımcılık ve kirlenme gibi kötü imajının dışında bir de ekonomik krizle boğuşan partinin yeni yönetimi, ne yaptıysa farklı olduğunu anlatamadı.
Genel başkan değişti, ekipler değişti ama imaj sorunu aşılamadı. Bir de içilen acı ekonomik reçetenin sonucu alınmadan ortağı MHP’nin zoruyla erken seçime gidilince, parti bir daha kendine gelemedi.
Sonuçta bunlar zor kararlar. Er ya da geç konuşulacak"
AİLEDEN ÖNE ÇIKAN ÜÇ İSİM
Erdoğan ailesinden isimlerin adı zaman zaman gündeme geliyor. Babacan, bu isimlere dair tartışmaları şöyle özetliyor:
Bilal Erdoğan
Ancak kamuoyunda fazla bir karşılığı olmadığını Babacan, “Milli Görüşü en iyi haliyle temsil ettiği, duruşu ve ses tonu nedeniyle Erdoğan’a benzediği gibi değerlendirmeler yapıldı. Valileri ziyaret edip onların makam koltuğuna oturtulan Bilal Erdoğan konusunda çoğunluk ilgisiz.” diyerek belirtti.
Berat Albayrak
Ekonomi yönetimindeki başarısızlığını hatırlatan Babacan, “saray ile parti arasında köprü görevi yapabileceği bir göreve getirilmesi” önerildi ama “partide kimse tarafından satın alınmadı.” dedi.
Selçuk Bayraktar
“Savunma bürokrasisiyle yeniden görünür oldu. TSK’nın faaliyetlerini Genelkurmay’dan önce duyurmaya başladı.” diyerek kritik bir hatırlatma yapan Babacan, Bayraktar’ın profesyonel fotoğrafçılarla çalıştığı ve sosyal medya paylaşımlarıyla sahneye yeniden çıkmaya başladığını belirtiyor.
ERDOĞAN'IN YERİNE FİDAN GELİR Mİ?
Nuray Babacan, Hakan Fidan’ın diğer isimlere kıyasla “daha ciddi” bir alternatif olarak öne çıktığını belirti::
“Fidan, tüm bu aile fertlerine kıyasla daha çok şansı olan siyasi figür olarak algılanıyor. Parti içinde kendisine sempati duyanlar var.”
Ancak Fidan’ın halkta karşılık bulmasının kolay olmadığını da Babacan şöyle vurguladı:
“İstihbaratçı refleksleriyle mimiklerini dahi kontrol etme eğitimi almış birinden ‘sahici olması’ nasıl beklenir?”