Erdoğan koltuğunu bırakacak mı? İşte Saray koridorlarında ismi fısıldanan dört isim

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan, mevcut Anayasa'ya göre erken seçim olmazsa yeniden aday olamayacak.

Erdoğan'ın son seçimdeki adaylığı da tartışma konusuyken AKP medyasında birçok isim, Erdoğan'ın yerine gelmesi beklenen isimleri yazmaya başladı. Hatta artık Erdoğan'ın dinlenmesi gerektiği belirtip yerine bırakması gereken ismi önerenler de oldu.

Erdoğan'ın yerine ismi geçen Hakan Fidan'dan ilk açıklama

Nuray Babacan da Nefes Gazetesi’ndeki köşe yazısında iktidar medyasının son dönemde art arda kaleme aldığı “Erdoğan sonrası liderlik” yazılarını mercek altına aldı.

Babacan, bu yazıların arkasında belirli grupların bulunduğuna dikkat çekerek, “Bu konuyu gündemde tutanlar iktidar medyası olunca herkes şüpheyle bakıyor” dedi ve ekledi: “Yazıyı yazana bakarak, kime yakın olduğunu anlamak mümkündür.”

Babacan, uzun yıllar partide siyaset yapan isimlerlerin sözlerini şöyle aktardı:

“Bunlar boş konuşmalar. Cumhurbaşkanının yerini birilerine bırakmak gibi bir planı olmadığı gibi bir kez daha aday olmak istediğini kaç kez tekrarladı.

Ayrıca o aşamaya gelindiğinde herkes biliyor ki bu Erdoğan’ın partisi. Lider partilerinin sonunu gördük. Eğer Erdoğan kendinden sonrası için birini işaret etse dahi artık partinin yaşam şansı olmaz.

Geçmişte gördük ki; ne Demirel ne Özal ne de Erbakan sonrası devam edebildiler. Siyasette bir karşılığı olmadı. Ya küçük partilere dönüştüler ya da yok oldular.

AKP ömrünü tamamlar. Bu ideolojiye yakın isimler yeni bir parti kurar ve yollarına devam ederler. Belki daha çok şansları olur.