Erdoğan: CHP'nin iç krizinin hiçbir yerinde yokuz Bay Özgür

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin bir etkinliğinde yaptığı konuşmada ana muhalefeti hedef aldı.

CHP'nin kongre ve kurultay süreçleri ile ilgili AKP'nin siyasi operasyonu eleştirilerine yanıt veren Erdoğan, şöyle konuştu:

"Bu muhalefet abandone olmuş vaziyettedir. Kendi kendilerini mahkum ettikleri üç K girdabında debelenip duruyorlar. Nedir bu 3K? Kavga, kaos, kriz.”

Erdoğan, Manavgat’taki rüşvet operasyonu üzerinden CHP Genel Başkanı Özgür Özel’i hedef aldı:

“Ben bu beyefendiye, madem elinde 32 saatlik görüntü var, git yargıya teslim et çağrısında bulundum. Hepsini duymazdan geldi. 62 gün geçti, bırakın 32 saati, 32 saniyelik bir görüntü bile paylaşmadı.”

"TÜRKİYE BİR HUKUK DEVLETİ"

Erdoğan, Özgür Özel’in yargı mensuplarını hedef alan açıklamalarına da yanıt vererek, Türkiye’nin bir hukuk devleti olduğunu söyledi:

“Kabullenmeye yanaşmasa da Türkiye bir hukuk devletidir. CHP’li mütegallibe dahil hukuk önünde hiç kimse imtiyazlı değildir.”

Yargı süreçlerinin tüm taraflarının CHP’li olduğunu belirten Erdoğan, “Mahkemeye başvuranlar CHP’li, şikayet edilenler CHP’li, rüşvet aldım verdim diyenler CHP’li. Ortada CHP içi bir meydan muharebesi var. Fakat CHP Genel Başkanı bizi suçluyor” dedi.

"SOKAK ÇAĞRILARINA PAPUÇ BIRAKMAYACAĞIZ"

CHP içindeki kavganın hükümete mal edilmek istendiğini savunan Erdoğan, “Biz bu kavganın, kaosun, CHP'nin iç krizinin hiçbir yerinde yokuz. Olmadık ve olmayacağız Bay Özgür. Adaletin tecellisi için hukuki süreçlerin hiçbir baskı olmadan işletilmesi için üzerimize ne düşüyorsa anayasa çerçevesinde elbette yapacağız tehditlere ve sokak çağrılarına elbette papuç bırakmayacağız” ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın konuşması şöyle:

Doğrusunu söylemek gerekirse bu muhalefet Abandone olmuş vaziyettedir. Kendi kendilerini mahkum ettikleri üç K girdabinde girdabında debelenip duruyorlar. Nedir bu 3K Kavga Kaos kriz. Evet. Krizle, koltuk kavgasıyla kaosla neredeyse bütünleştiler.

İçeride ve dışarıda gerilim üretmeden siyaset yapamaz hale geldiler. Durum öyle kötü bir hal aldı ki hakaret ve tehdit dışında ne vatandaşa söyleyecek bir sözleri ne de ülkenin önüne açacak bir projeleri var. Akıllarınca mahkemeler ve siyaset üzerinde baskı kurmaya çalışıyorlar.

Onu bile ellerine yüzlerine bulaştırıyorlar. İnsanımızı kamplara bölerek polisimize saldırarak sokaklarımızı terörize ederek yolsuzlukların üzerini örtebileceklerini zannediyorlar. Şimdi değerli kardeşlerim.

Biliyorsunuz ana muhalefet partisi Genel Başkanı Manavgat'taki skandal ilk patladığında çıktı yargı ve emniyet mensuplarımızı kumpas kurmakla suçladı. Baklava kutularının üstünde kendi kefil olduğu arkadaşlarının parmak izi bulunduğu halde suç bastırmak amacıyla utanmadan partimizi itham etti. Hatta daha da ileri giderek 32 saatlik video kaydı var ben onu izledim dedi. Ben bu beyefendiye Madem elinde 32 saatlik görüntü var. Git yargıya teslim et çağrısında bulundu. Birkaç defa da bu çağrımı tekrarladım. Hepsini duymazdan geldi.

Kumpas videosunu izledim dediği tarihten bu yana dikkatinizi çekerim tam 62 gün geçti ama bu müfteri zat kumpas iftirasını ispatlayacak bırakın 32 saati 32 saniyelik bir görüntü bile paylaşmadı. Yani partimize yargı ve emniyet teşkilatımıza attığı iftiranın altında kaldı. Kardeşlerim Atalarımız sen doğru ol eğri belasını bulur diyor. dün bu sözün hikmetine bir kez daha şahit oldu. Eminim sizler de takip etmişsinizdir.

Özgür Efendi bu işten nasıl yırtarım diye düşüne dursun. Dün Manavgat skandalı ile ilgili yeni bir görüntü daha yayınlandı. Tıpkı bir önceki gibi bunda da Avrolar dolarlar başrolde Bakalım beyefendi bu görüntüye ne diyecek. Balya balya avroları dolarları altınları millete nasıl açıklayacak. Yine kime çamur atacak.

Kime pislik bulaştırmaya çalışacak. Malum CHP Genel Başkanı son dönemde elinde hesap makinesiyle kuyumcu gezmeyi altın üzerinden hesap yapmayı çok seviyor. İşte ona fırsat. Gitsin Manavgat'taki rüşvet külçelerini hesaplasın. Hazır eline hesap makinesini almışken Antalya'da İzmir'de ve İstanbul'da milletten çalınan milyarların bir icmalini çıkarsın. Bunları yaptıktan sonra da şayet zerre kadar haysiyeti varsa Manavgat'ta attığı iftiralardan dolayı polis ve yargımızdan özür dilesin. Buradan kendisine şunu da hatırlatmak istiyorum.

Kabullenmeye yanaşmasa da Türkiye bir hukuk devletidir. CHP'li mütegallibe dahil hukuk önünde hiç kimse imtiyazlı değildir. Dahası aylardır bize yamamak için her yolu denediği yargı süreçlerinin tüm aktörleri de Cumhuriyet Halk Partililerdir. Daha önce birkaç kez söyledim bugün tekrar ediyorum. Mahkemeye başvuranlar CHP'li şikayet edilenler CHP'li para ile oyumu değiştirdim diyenler CHP'li rüşvet aldım rüşvet verdim diyenler CHP'li mağdurlar müştekiiler müdahiller itirafçılar davalı ve davacılar velhasıl tarafların tamamı CHP'li.

Yani Ortada CHP içi bir meydan muharebesi var. Fakat bakıyorsunuz CHP Genel Başkanı bizi suçluyor. Kendi bataklığına bizi de çekmeye çalışıyor. Biz bu kavganın kaosun CHP'nin iç krizinin hiçbir yerinde yokuz. Olmadık ve olmayacağız Bay Özgür. Adaletin tecellisi için hukuki süreçlerin hiçbir baskı olmadan işletilmesi için üzerimize ne düşüyorsa anayasa çerçevesinde elbette yapacağız tehditlere ve sokak çağrılarına elbette papuç bırakmayacağız. Ama CHP'nin eski ve yeni kadroları arasında giderek çirkinleşen kavgaya da partimizin ve hükümetimizin çekilmesine fırsat vermeyeceğiz. Ana muhalefetin özellikle kabalık ve kabadaylıklarına rağmen siyasi nezaketimizi sonuna kadar koruyacağız. Kıymetli yol ve dava arkadaşlarım. Karşımızdakilerin bu perişan hali bizim işimizi kolaylaştırmıyor. Bilakis omuzlarımızdaki yükü daha da ağırlaştırıyor.