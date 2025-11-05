Erdoğan: Bahçeli'ye canı gönülden teşekkür ediyorum

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında İmralı Süreci'n değindi.

Erdoğan, yaptığı konuşmada, “Cumhur İttifakı ortağımız Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'nin cesur ve ufuk açıcı katkıları. Partimizin toplumun her kesimini kucaklayan yoğun çalışmaları, devletimizin ilgili bütün kurumlarının olağanüstü gayretleri neticesinde hamdolsun terörsüz Türkiye menziline doğru emin adımlarla yürüyoruz.” ifadelerini kullandı.

DEM GÖRÜŞMESİNE AÇIKLAMA: YENİ BİR KAVŞAĞA GİRDİK

Erdoğan, son iki haftada önemli gelişmeler yaşandığını belirterek, şu açıklamayı yaptı:

“Geçen hafta Meclis Başkanvekili ve DEM Parti Van milletvekili Sayın Pervin Buldan ile DEM Parti Şanlıurfa milletvekili Sayın Mithat Sancar'ı külliyemizde kabul ederek çok yapıcı bir görüşme gerçekleştirdik. Sürecin büyük bir hassasiyetle ilerletilmesi noktasında benzer kaygıları paylaştığımızı bir kez daha teyit ve müşahede ettik. Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedefine giden yolda yeni bir kavşağa ulaştığımız görülüyor.”

"ÜZERİMİZE DÜŞENİ YAPIYORUZ"

Erdoğan, süreçte herkesin sorumluluk alması gerektiğini vurgulayarak, “Bu konuda herkesin elini taşın altına koyması, sürece destek vermesi, olabilecek en fazla katkıyı sunmaya odaklanması gerekiyor. Cumhur İttifakı olarak biz zaten üzerimize düşeni yapıyoruz. Bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz.” dedi.

İmralı Süreci kapsamında TBMM'de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun faaliyetlerine de değinen Erdoğan, şunları söyledi:

“5 Ağustos'tan bu yana yaptığı toplantılarla kuruluş misyonunu başarıyla yerine getiriyor. Komisyon çatısı altında sürece dair tüm konuların tartışılmasını, kimsenin dışarıda bırakılmadan ilgili bütün tarafların dinlenmesini, aykırı da olsa farklı fikirlerin dile getirilmesini çok ama çok kıymetli buluyoruz. Meclis Başkanımızın riyasetinde yürütülen çalışmalarla komisyon önemli bir boşluğu doldurdu. Biz karar alıcılara rehberlik edecek güçlü bir birikim oluşturduk.”

Erdoğan, komisyonun rapor ve yol haritasına da önem verdiklerini belirtti. Erdoğan şöyle konuştu:

“Komisyonumuzun yazacağı kapsamlı raporu ve önümüzdeki döneme dair belirleyeceği hukuki yol haritasını bu bakımdan önemsiyoruz.”

"BİRAZ DAHA CESARETLE SÜRECİ SONUÇLANDIRACAĞIZ"

Sözlerini sürdürürken gençlere seslenen Erdoğan, şöyle konuştu:

“Biraz daha cesaretle, biraz daha gayretle, biraz daha özgüvenle Allah'ın izniyle bu süreci başarıyla sonuçlandıracağız. Gençler Cumhur İttifakı olarak tam bir dayanışma içerisinde hareket ederek önce terörsüz Türkiye, ardından da terörsüz bölge hedefimize ulaşacağız.”

"BAHÇELİ'YE CANI GÖNÜLDEN TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Cumhur İttifakı'nda çatlak iddialarının ardından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye teşekkür eden Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

“Bu vesileyle dünkü grup toplantısında yaptığı talihli değerlendirmelerle başta FETÖ'cü alçaklar olmak üzere müfsit ve müflis zihniyetin bütün oyunlarını deşifre eden, bununla kalmayıp kirli heveslerini kursaklarında bırakan Sayın Devlet Bahçeli'ye canı gönülden teşekkür ediyorum.”

Bahçeli’nin sözlerine atıf yapan Erdoğan, şunları ifade etti:

“Sayın Bahçeli'nin de isabetle dikkat çektiği üzere terörsüz Türkiye ayağındaki paslı zincirleri kıran muktedir Türkiye'dir. Terörsüz Türkiye huzur ve barış içinde yaşayan mutlu Türkiye'dir. Terörsüz Türkiye muazzam bir kardeşlik ve kucaklaşma sahnesi olacak. Muaffak, muzaffer ve muteber Türkiye'nin nişanesidir. Kardeşlerim, komisyonumuzun ve aziz milletimizin de desteğiyle inşallah bu Türkiye'yi hep beraber inşa edeceğiz.”



