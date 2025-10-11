Erdoğan Ayder Yaylası'nı ziyaret etti

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan, toplu açılış törenleri ve çeşitli programlara katılmak üzere 9 Ekim'de Rize’ye geldi.

Erdoğan, bugün memleketi Güneysu ilçesinde komşularıyla sohbet etti.

Rize'e bir dizi açılış gerçekleştireceği öğrenilen Erdoğan'ın Ayder yaylasına gideceği öğrenilmişti.

Erdoğan, Ayder Yaylası'nı ziyaret ederek vatandaşlarla sohbet etti.

Erdoğan'ın Rize'deki programının ardından Trabzon'a geçeceği öğrenildi.