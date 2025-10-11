Erdoğan Ayder Yaylası'nı ziyaret etti

Yayınlanma:
Cumhurbaşkanı ve AKP Lideri Erdoğan, Rize’de açılışlara katıldı, Güneysu’da komşularıyla, Ayder Yaylası’nda vatandaşlarla sohbet etti. Program sonrası Trabzon’a geçecek.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan, toplu açılış törenleri ve çeşitli programlara katılmak üzere 9 Ekim'de Rize’ye geldi.

aa-20251011-39375851-39375849-cumhurbaskani-recep-tayyip-erdogan.jpg

Erdoğan, bugün memleketi Güneysu ilçesinde komşularıyla sohbet etti.

aa-20251011-39375851-39375848-cumhurbaskani-recep-tayyip-erdogan.jpg

Rize'e bir dizi açılış gerçekleştireceği öğrenilen Erdoğan'ın Ayder yaylasına gideceği öğrenilmişti.

aa-20251011-39376857-39376855-cumhurbaskani-recep-tayyip-erdogan.jpg

Erdoğan, Ayder Yaylası'nı ziyaret ederek vatandaşlarla sohbet etti.

aa-20251011-39376857-39376852-cumhurbaskani-recep-tayyip-erdogan.jpg

Erdoğan'ın Rize'deki programının ardından Trabzon'a geçeceği öğrenildi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

