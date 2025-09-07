EMEP'li Bayhan'dan Komisyon'a: "Öcalan'la görüşme konusu gündeme alınmalı"

Yayınlanma:
EMEP Milletvekili İskender Bayhan, İmralı sürecine ilişkin kurulan komisyonun Abdullah Öcalan ile görüşme konusunu gündemine alması gerektiğine işaret etti.

Emek Partisi (EMEP) İstanbul Milletvekili İskender Bayhan, yaptığı yazılı açıklamada, çatışmaların son bulması ve kalıcı barışın sağlanması için somut adımların gecikmeden atılması gerektiğini vurguladı.

"ÖCALAN İLE GÖRÜŞÜLMESİ GEREKTİĞİNE İNANIYORUZ"

Bayhan, silahların susması, çatışma ortamının sona ermesi ve çözümün diyalog yoluyla gerçekleşmesinin önemine sürekli dikkat çektiklerini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

“Tek adam rejiminin, bu süreci başlatacak adımları hem TBMM Komisyonu’na hem de Meclis Genel Kurulu’na taşıması gerektiğini defalarca dile getirdik. Devletin fiilen muhatap aldığı Abdullah Öcalan ile Meclis Komisyonu’nun da görüşmesi gerektiğine inanıyoruz. Fakat bu mesele hâlâ Komisyonun gündemine alınmış değil.”

“KOMİSYON BİR AN ÖNCE KARAR ALMALI”

Bayhan açıklamasında, Komisyonun konuyu gündemine alarak, katılımcıları, zamanlamayı ve içeriği belirlemesi gerektiğini ifade etti. Ayrıca sürecin geciktirilmeden başlatılması gerektiğine dikkat çekti.

“Komisyonun, katılımcı yapısını, görüşme tarihini ve içerik çerçevesini belirleyerek bu süreci sonuçlandırması elzemdir. Elbette Komisyon Başkanı olarak Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş’un bu konuda sorumluluk alması önemli; fakat nihai kararı alacak olan kişi değil, Komisyonun kendisidir.”

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

