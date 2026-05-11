Ekrem İmamoğlu'na 'casusluk' davasının ilk duruşması bugün!

Tutuklu cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, danışmanı Necati Özkan, Gazeteci Merdan Yanardağ ve Hüseyin Gün hakkında açılan ‘casusluk’ davasının ilk duruşması bugün Silivri’de görülecek.

İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından cezaevi yerleşkesindeki duruşma salonunda yapılacak duruşmada, dört İmamoğlu, Özkan, Yanardağ ve Gün'ün savunma yapması bekleniyor.

İmamoğlu ve Özkan, aynı zamanda İBB davası kapsamında da tutuklu bulunuyor. Söz konusu dava ise cezaevi karşısındaki diğer duruşma salonunda devam ediyor. İmamoğlu İBB davasına da bugün katılacak.

20 YILA KADAR HAPİS

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, suç tarihinin 2019-2025 yılları arasını kapsadığı belirtildi.

İddianamede İmamoğlu, Özkan, Yanardağ ve Gün hakkında 20’şer yıla kadar hapis cezası istendi.

İddianamede şu ifadeler de yer aldı: