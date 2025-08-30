Diyanet'in Atatürk'lü paylaşımı herkesi şaşırttı: Takviminde yazmadı hutbede adını okumadı...

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, milli bayramlara denk gelen haftalardaki cuma hutbelerinde Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ü anmama ısrarını sürdürüyor.

Diyanet'in 30 Ağustos Zafer Bayramı’na denk gelen bu haftaki hutbesinde de Atatürk’ün adı yine anılmamıştı.

Diyanet'in hutbede Atatürk'ün adını anmaması tepkilere neden oldu. Bunun üzerine bugün Diyanet sosyal medya hesabından 30 Ağustos Zafer Bayramı'na ilişkin bir mesaj yayımladı.

ATATÜRK'ÜN ADINI HUTBE GEÇİRMEDİ, HERKES TEPKİ GÖSTERDİ

Atatürk'ün adının geçmediği hutbe nedeniyle eleştirilerin hedefi olan Diyanet'in 30 Ağustos Zaferi’nin 103’üncü yıl dönümü nedeniyle yayımladığı mesajda, bu kez Atatürk'ün adına yer verildi. “Müşterek hafızamızda müstesna bir yeri olan 30 Ağustos Zaferi, asil milletimizin asla esir edilemeyeceğinin en berrak sembolüdür” sözlerinin yer aldığı açıklamada,

"Aziz milletimizin büyük bir cesaretle mücadele ederek tarihin en büyük kahramanlık destanlarından birini yazdığı 30 Ağustos Zaferi’nin 103. yıldönümünü idrak etmenin onur ve heyecanını yaşıyoruz. Bu onurlu günde, vatanımız, bayrağımız, hürriyetimiz ve mukaddes değerlerimiz uğrunda feday-ı can eden şehitlerimizin aziz hatıralarını bir kez daha iftiharla yâd ediyoruz.

Müşterek hafızamızda müstesna bir yeri olan 30 Ağustos Zaferi, asil milletimizin asla esir edilemeyeceğinin en berrak sembolüdür. Büyük bir iftiharla bayrama dönüştürdüğümüz 30 Ağustos Zaferi, elbette bugüne dair bizlere önemli görev ve sorumluluklar yüklemektedir. Bu manada en temel görevimiz, istiklal mücadelesinin niçin yapıldığını ve zaferin nasıl elde edildiğini bütün yönleriyle okumak, tarihin dönüm noktalarından biri olan bu şanlı zaferin arka planındaki yüksek inancı, ruhu ve şuuru her daim diri tutmaktır. Bununla birlikte ecdadımızın uğruna mücadele verdiği değerleri yaşatarak nesillerimize aktarmak; birlik-beraberlik duygularını pekiştirerek ortak değerlerimiz etrafında kenetlenmek ve her daim milletimizin huzur ve refahı için çalışmak da önemli görevlerimizdendir.

YILLAR SONRA ATATÜRK'Ü HATIRLADILAR

Bu vesileyle Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, istiklal mücadelemizin bütün kahramanlarını şükran ve minnetle yâd ediyoruz. Geçmişten bugüne vatanımız, dinimiz, ezanımız, bayrağımız, istiklal ve istikbalimiz uğruna canlarını feda eden şehitlerimize ve ahirete irtihal eden gazilerimize Allah’tan rahmet ve mağfiret diliyoruz.

Bu duygu ve düşüncelerle aziz milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutluyor; devletimizi ve milletimizi ilelebet payidar eylemesini Yüce Rabbimizden niyaz ediyoruz" ifadeleri yer aldı.