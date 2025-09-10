Diploması iptal edilen Galatasaraylı Profesör Saybaşılı sessizliğini bozdu

Diploması iptal edilen Galatasaraylı Profesör Saybaşılı sessizliğini bozdu
Ekrem İmamoğlu ile aynı yıl İstanbul Üniversitesi’ne geçen Prof. Dr. Aylin Ataay Saybaşılı’nın lisans diplomasının yanı sıra yüksek lisans ve doktorası da iptal edildi. Sorbonne'daki doktorası iptal olmayan Saybaşılı sessizliğini bozdu.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun üniversite diploması, 18 Mart’ta tartışmalı bir şekilde iptal edildi. Anketlerde Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’a fark atan İmamoğlu, diplomasının iptalinden bir gün sonra gözaltına alındı, 23 Mart’ta da tutuklandı.

İmamoğlu’yla aynı yıl İstanbul Üniversitesi’ne yatay geçiş yapan akademisyen Prof. Dr. Aylin Ataay Saybaşılı’nın da lisans diploması iptal edildi.

SORBONNE DOKTORALI HOCANIN AKADEMİK KAYDINI SİLDİLER!

Saybaşılı, Galatasaray Üniversitesi’nde profesör olarak görev yapıyordu. İki doktora derecesine sahipti; biri İstanbul Üniversitesi’nden, diğeri ise dünyanın en iyi üniversitelerinden biri kabul edilen Fransa'nın Sorbonne Üniversitesi’ndendi.

Gazeteci Fatih Altaylı, Saybaşılı’nın sadece lisans diplomasının değil, Türkiye’deki yüksek lisans ve doktora diplomalarının da iptal edildiğini açıkladı.

Fatih Altaylı, 4 Eylül’de Galatasaray Üniversitesi’nin Saybaşılı’nın emekli olmasını istediğini kamuoyuna duyurmuştu. Bugün Youtube kanalına cezaevinden gönderdiği yazıda, Saybaşılı’nın kendisine ulaştığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

  • “Galatasaray Üniversitesi'nde diploması iptal edilen öğretim üyesi Profesör Aylin Altay Saybaşlı haber yolladı. "Ben kendim istifa kararı aldım. Rektör istifa et demedi" demiş. Bana camiadan gelen bilgi öyle değildi ama asıl olan kendi söylediğidir. Erken emekliliğin tadını çıkarsın.”

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

