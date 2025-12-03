Depremzedelerin 'örtülü af' isyanı: Deprem suçları, her türlü aftan hariç tutulmalıdır

AKP'nin TBMM'ye sunduğu 11. Yargı Paketi ile tartışmalar sürüyor.

Pakette yer alan 27. Madde'nin deprem davalarında ceza indiriminin önünü açtığını açıklayan Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği, bu maddenin "deprem suçlularını koruyan af niteliğinde bir girişim" olduğunu vurguladı.

Dernekten yapılan açıklamada, "İnfaz Yasası’nda değişiklik öngören 27. madde, deprem davalarında infaz indiriminin uygulanmasının yolunu açmaktadır. Bu düzenleme kesinlikle kabul edilemez ve deprem suçlularını koruyan bir af niteliğindedir" denildi.

'Örtülü af' ile tecavüzcüler katiller ve deprem faileri serbest kalacak

Meclis'e sunulan ve kamuoyunda "11. Yargı Paketi" olarak bilinen teklif, Türk Ceza Kanunu (TCK) ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasını öngörüyor. Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlar ve örgüt faaliyeti kapsamında işlenen suçlar hariç olmak üzere, 31 Temmuz 2023 ve öncesinde işlenen suçlardan "hüküm giymiş" kişiler de yeni düzenlemeden yararlanabilecek. Yarın, Adalet Komisyonu'nda bu teklif görüşülecek.

Dernek, bu değişikliğin İSİAS davası gibi kitlesel kayıpların yaşandığı dosyalarda sanıkların daha kısa sürede tahliye edilmesine zemin hazırlayabileceğine dikkat çekti.

Grand İsias Otel’de 35 kişinin yaşamını yitirmesine yol açan yapı çöküşünün bilimsel raporlarla ortaya konmuş ağır ihlallerin sonucu olduğunu hatırlatarak şunları kaydetti:

"İSİAS bir cinayettir. 35 canımızı toprağa gömen Grand İsias Otel’in yıkımı; bilimsel raporlarla sabit şekilde sorumluluk ihlallerinin ve kural dışı uygulamalar zincirinin sonucudur. Bu nedenle tüm sorumluların en ağır şekilde, olası kastla yargılanması gerekmektedir.

Deprem gibi kitlesel kayıpların yaşandığı davalarda infaz koşullarının hafifletilmesi; Toplum vicdanını yaralar, adalet duygusunu yok eder, benzer sorumsuzluklara gelecekte kapı aralar.

Bu nedenle tavrımız kesin ve değiştirilemezdir: Deprem suçları, her türlü af ve infaz indirimi düzenlemesinden tamamen hariç tutulmalıdır.

Devletin en temel görevi adaleti sağlamaktır. Biz aileler olarak, çocuklarımızı toprağa veren anneler-babalar olarak, adalet yerini bulmadan bu mücadelenin durmayacağını açıkça ifade ediyoruz.

Şampiyon Meleklerimize sözümüzdür: Adalet sağlanana dek bu davanın peşini bırakmayacağız."

"'HERKES HAK ETTİĞİ CEZAYI ALACAK' DENİLMİŞTİ ANCAK..."

Kahramanmaraş'taki Ezgi Apartmanı'nın müşteki avukatlarından Ömer Gödeoğlu da yaptığı açıklamada, "11. Yargı Paketi ile yapılacak değişiklik her ne kadar genel ya da özel af niteliği taşımasa da bir nevi örtülü af teşkil etmektedir" ifadelerini kullandı.

"Pakette geçen 27. maddedeki değişiklik önerisi 6 Şubat 2023 tarihli Kahramanmaraş merkezli depremlerde en az 53 bin 737 insanın ölümüne, on binlerce insanın yaralanmasına ve milyonlarca insanın manevi olarak etkilenmesine sebep olan deprem sanıklarını da kapsayacağını büyük bir şaşkınlık içinde öğrenmiş bulunmaktayız. Bu değişiklik kabul edilemez. Bu tekliflerin altında deprem bölgesinden de birçok milletvekilinin imzasının bulunmasını ise anlamlandıramıyoruz" diyen Gödeoğlu, ANKA Haber Ajansı'ndan Mehmet Oflaz'a şöyle konuştu: