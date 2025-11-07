Deprem parası 'Süleyman Soylu Kültür Merkezi' inşaatına harcanmış!

Deprem parası 'Süleyman Soylu Kültür Merkezi' inşaatına harcanmış!
Yayınlanma:
Sayıştay’ın AKP’li belediyelere ilişkin denetim raporları, kamu kaynaklarının amacı dışında kullanıldığına dair dikkat çekici tespitler içeriyor. Düzce’de deprem yardım paraları eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun adını taşıyan kültür evi inşaatına harcandığı ortaya çıktı.

CHP’li belediyelere yönelik operasyonların peş peşe geldiği bir dönemde, Sayıştay’ın AKP’li belediyelere dair denetim raporları çarpıcı tespitler içeriyor. Sayıştay’ın 2024 denetim raporuna göre, Düzce Belediyesi 2023 yılında üç yıl önce yaşanan depremi gerekçe göstererek valilikten 4 milyon TL maddi yardım talebinde bulundu. Ancak bu ödenek, Afet ve Acil Durum Komisyonu’nun “afet kapsamında” görüşü doğrultusunda Süleyman Soylu Kültür Evi’nin yapımı için kullanıldı.

soylu.jpeg

SEÇİM BÜTÇESİ BELEDİYE KASASINDAN

Yerel seçimlerde AKP’den CHP’ye geçen belediyeye ait raporda ise geçmiş döneme ilişkin dikkat çekici bulgular yer aldı. Rapora göre belediye, seçim dönemi siyasi içerikli gazete ilanlarının bedelini belediye bütçesinden ödedi. Ayrıca TRT’nin ücretsiz yayınladığı 63. Kurtdereli Mehmet Pehlivan Güreşleri’nin, başka şehirlerdeki yerel TV’lerde yayınlanması için ayrıca ödeme yapıldığı belirtildi. Ancak Sayıştay, bu yayınlar için ödenen miktarı raporda paylaşmadı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Uzman isim tarih verdi!
Seyahat planı yapmadan önce bu listeye göz atın: En güvenli yer belli oldu! Hırsız yok turist çok
Seyahat planı yapmadan önce bu listeye göz atın: En güvenli yer belli oldu! Hırsız yok turist çok
Artık otomobil hırsızları zengin olamayacak: "Mavi bomba" devrede
Hırsızlara şok!
Artık otomobil hırsızları zengin olamayacak: "Mavi bomba" devrede
Aşırı güzelleri bekleyen tehlike: Artık vazgeçtiler
Meteoroloji'den uyarı üstüne uyarı! 9 il için tarih verildi
Özgür Özel Ümraniye'de açıkladı: Başsavcı Eti Maden’de YK üyesi olarak maaş alıyormuş! İşte belgeler...
Evinizdeki enerji canavarıyla tanışın:
Evinizdeki enerji canavarıyla tanışın:
Fatih Terim anlaşmaya vardı: İmzalar atılmak üzere
Çocuğunuzu okula götürmesi için bu küçük Toyota'ya güvenir misiniz?
Çocuğunuzu okula götürmesi için bu küçük Toyota'ya güvenir misiniz?
Aşırı üretim alarmı: Yepyeni otomobiller çürümeye terk edildi!
Aşırı üretim alarmı: Yepyeni otomobiller çürümeye terk edildi!
Siyaset
Bahçeli'nin uyarısının ardındna yurt dışına çıktığı iddia edilmişti: Çakıcı'nın fotoğrafı servis edildi
Bahçeli'nin uyarısının ardındna yurt dışına çıktığı iddia edilmişti: Çakıcı'nın fotoğrafı servis edildi
Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş, Ali Erbaş'ın geleneğini sürdürüyor! 10 Kasım öncesi hutbede Atatürk yine yok!
Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş, Ali Erbaş'ın geleneğini sürdürüyor! 10 Kasım öncesi hutbede Atatürk yine yok!