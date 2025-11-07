Deprem parası 'Süleyman Soylu Kültür Merkezi' inşaatına harcanmış!

CHP’li belediyelere yönelik operasyonların peş peşe geldiği bir dönemde, Sayıştay’ın AKP’li belediyelere dair denetim raporları çarpıcı tespitler içeriyor. Sayıştay’ın 2024 denetim raporuna göre, Düzce Belediyesi 2023 yılında üç yıl önce yaşanan depremi gerekçe göstererek valilikten 4 milyon TL maddi yardım talebinde bulundu. Ancak bu ödenek, Afet ve Acil Durum Komisyonu’nun “afet kapsamında” görüşü doğrultusunda Süleyman Soylu Kültür Evi’nin yapımı için kullanıldı.

SEÇİM BÜTÇESİ BELEDİYE KASASINDAN

Yerel seçimlerde AKP’den CHP’ye geçen belediyeye ait raporda ise geçmiş döneme ilişkin dikkat çekici bulgular yer aldı. Rapora göre belediye, seçim dönemi siyasi içerikli gazete ilanlarının bedelini belediye bütçesinden ödedi. Ayrıca TRT’nin ücretsiz yayınladığı 63. Kurtdereli Mehmet Pehlivan Güreşleri’nin, başka şehirlerdeki yerel TV’lerde yayınlanması için ayrıca ödeme yapıldığı belirtildi. Ancak Sayıştay, bu yayınlar için ödenen miktarı raporda paylaşmadı.